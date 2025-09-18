विज्ञापन
IND vs PAK, Asia Cup: सुपर-4 में पहुंचा पाकिस्तान, फिक्स हुआ भारत के साथ एक और महामुकाबला

Pakistan Qualified for Asia Cup Super-4 From Group-A: पाकिस्तान ने यूएई को हराकर ग्रुप-ए से सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जहां उसका सामना भारत से होगा.

IND vs PAK, Asia Cup: सुपर-4 में पहुंचा पाकिस्तान, फिक्स हुआ भारत के साथ एक और महामुकाबला
Pakistan Qualified for Super-4: सुपर-4 में पहुंचा पाकिस्तान
  • पाकिस्तान ने एशिया कप में बुधवार को यूएई को करो या मरो के मुकाबले में 41 रन से हरा दिया.
  • पाकिस्तान ने इस जीत के साथ सुपर-4 में जगह बनाई है. ग्रुप ए में भारत पहले और पाकिस्तान दूसरे स्थान पर हैं.
  • भारत और पाकिस्तान रविवार को सुपर-4 में आमने-सामने होंगे, ओमान पहले ही सुपर-4 की रेस से बाहर हो चुका है.
Pakistan Qualified for Super-4 Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने बुधवार को एशिया कप के 'करो या मरो' के ग्रुप ए मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अनुभवहीन बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करते हुए 41 रन से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सुपर 4 में जगह बनाई. जहां रविवार को उसका सामना भारत से होगा. यह मुकाबला एक घंटा देरी से शुरू हुआ क्योंकि पिछले मैच में भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने से पैदा हुए विवाद के बाद पाकिस्तान ने मैच से हटने की धमकी दी थी. आखिरी मिनटों में चले ड्रामा के बाद आखिरकार पाकिस्तान को झुकना ही पड़ा और अंत में सलमान आगा की टीम मैच के लिए मैदान पर उतरी.

105 रन पर सिमटी यूएई

यूएई के लिए यह लक्ष्य इतना आसान नहीं था और ऐसा ही मेजबान यूएई की टीम के साथ हुआ. यूएई 17.4 ओवर में 105 रन पर सिमट गई. उसके लिए राहुल चोपड़ा ने 35 रन और ध्रुव पराशर ने 20 रन की पारी खेली. अफरीदी ने 16 रन देकर दो विकेट लिए. हारिस रऊफ और अबरार अहमद को भी दो दो विकेट मिले. 

पाकिस्तान से मिले लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की शुरुआत खराब रही. अलीशान शराफू (12) और यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम (14) जल्द ही आउट हो गए. यूएई ने पहले पावरप्ले में 3 विकेट गंवा दिए थे. 

राहुल चोपड़ा और ध्रुव पराशर ने अपनी तरफ़ से कोशिश की, लेकिन वे बड़े शॉट नहीं लगा पाए. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी की. इस जोड़ी ने टूटते ही यूएई का बल्लेबाजी क्रम ध्वस्त हो गया. यूएई ने एक समय 4 विकेट खोकर 85 रन बना लिए थे. लेकिन फिर टीम 105 पर ऑल-आउट हो गई. 

बल्ले से फिर संकटमोचक बने शाहीन 

इस अहम मुकाबले में पाकिस्तानी टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी. सीनियर खिलाड़ी फखर जमां (36 गेंद में 50 रन) को छोड़कर एक बार फिर पाकिस्तान का शीर्ष क्रम विफल रहा. लेकिन मोहम्मद हारिस (18) और शाहीन शाह अफरीदी (14 गेंद में नाबाद 29 रन) ने आखिर में कुछ बड़े शार्ट लगाए और टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 146 रन बनाने में सफल हुई. 

यूएई के तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दिकी ने चार विकेट और लुधियाना में जन्में बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत सिंह ने तीन विकेट हासिल किए. सिद्दिकी (18 रन देकर चार विकेट) और सिमरनजीत (26 रन देकर तीन विकेट) ने यूएई के लिए किसी टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की.

पाकिस्तान ने सुपर-4 के लिए किया क्वालीफाई

पाकिस्तान ने अब सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. ग्रुप ए से भारत पहले ही सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुका है. भारत अभी अंक तालिका में पहले स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है. भारत ने दो मैचों में दो जीत के साथ 4 अंक हैं. पाकिस्तान ने तीन मैचों में दो जीत और एक हार के साथ 4 अंक हैं. वहीं यूएई तीसरे स्थान पर है. उसे एकमात्र जीत ओमान के खिलाफ मिली थी. वहीं ओमान, जिसे भारत के खिलाफ लीग स्टेज का आखिरी मैच खेलना है, वह पहले ही सुपर-4 की रेस से बाहर हो चुकी है.

