विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK, Asia Cup 2025: बताने के लिए कुछ है ही नहीं...पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने पर सुनील गावस्कर ने दिया बड़ा बयान

Sunil Gavaskar on Pakistan cancel press conference: पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द करने पर सुनील गावस्कर ने रिएक्शन दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को शायद इसके लिए सजा मिले.

Read Time: 4 mins
Share
IND vs PAK, Asia Cup 2025: बताने के लिए कुछ है ही नहीं...पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने पर सुनील गावस्कर ने दिया बड़ा बयान
Sunil Gavaskar: गावस्कर ने पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने पर रिएक्शन दिया है

दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रविवार 21 सितंबर को भारत-पाकिस्तान एक बार फिर भिड़ने के लिए तैयार हैं. भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा था. हालांकि, इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला सुर्खियों में रहा. पाकिस्तान ने इस मामले में मैच रैफरी को लेकर काफी सवाल उठाए और आईसीसी को रैफरी पर एक्शन लेने के लिए पत्र लिखा. और टूर्नामेंट के बॉयकॉट की धमकी दी. लेकिन पाकिस्तान को मैदान के बाहर भी मुंह की खानी पड़ी. एंडी पाइक्रॉफ्ट रविवार को होने वाले मुकाबले में भी मैच रैफरी होंगे. ऐसे में पाकिस्तान ने शानिवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का फैसला लिया. पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द करने पर सुनील गावस्कर ने रिएक्शन दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को शायद इसके लिए सजा मिले.

बताने को कुछ है ही नहीं...

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने को लेकर कहा,"मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या सोच है, लेकिन जहां तक ​​मुझे पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिवार्य है. यदि टीमें इसे आयोजित नहीं करती हैं, तो मुझे यकीन नहीं है कि दंड क्या होगा - यदि कोई हो - लेकिन आज की दुनिया में, मीडिया के लिए इसमें शामिल होना और सूचित रहना महत्वपूर्ण है." 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: @X(Twitter)

सुनील गावस्कर ने आगे कहा,"मीडिया के साथ खुला संचार बनाए रखना अभी भी आवश्यक है. 'स्रोतों' या अटकलों पर भरोसा करने के बजाय, टीमों के लिए अपनी बात सीधे तौर पर बताना हमेशा बेहतर होता है. शायद पाकिस्तान को लगता है कि उनके पास साझा करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो, स्पष्ट रूप से, आश्चर्य की बात नहीं है."

सवालों से भाग रही पाकिस्तानी टीम

पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ मैच से पहले प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की थी. तब सामने आया था कि पाकिस्तान ने हैंडशेक और बॉयकॉय से जुड़े सवालों से बचने के लिए ऐसा किया था. यूएई के खिलाफ मैच की शुरुआत से पहले पाकिस्तान ने खूब ड्रामा किया. पाकिस्तान ने टीम को होटल में रोक दिया. लेकिन बाद में वह राजी हुआ. इसके चलते मैच एक घंटे बाद देरी से शुरू हुआ. भारत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होने पर पीटीआई ने दावा किया कि,"पाकिस्तान ने पाइक्रॉफ्ट की नियुक्ति और हाथ नहीं मिलाने से संबंधित विवाद से जुड़े सवालों से बचने के लिए एक बार फिर मैच से पहले होने वाली प्रेस कांफ्रेंस रद्द कर दी है."

एंडी पाइक्रॉफ्ट होंगे रैफरी

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप सुपर 4 के मैच की जिम्मेदारी फिर अपने एलीट पैनल के मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को सौंपी है जबकि पीसीबी ने बार बार उन्हें हटाने का अनुरोध किया था. टूर्नामेंट के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया,"एंडी पाइक्रॉफ्ट भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए मैच रैफरी हैं."

Latest and Breaking News on NDTV

इसके बाद पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने सुपर 4 मुकाबले से पहले मीडिया से बातचीत नहीं करने का फैसला किया. रविवार के मैच के लिए मैच अधिकारियों की सूची अब भी सार्वजनिक नहीं की गई है। टूर्नामेंट में दूसरे मैच रैफरी वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान रिची रिचर्डसन हैं. हालांकि, रिपोर्ट्स की मानें तो पाकिस्तान को इसकी जानकारी दे दी गई है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट रैफरी होंगे.

मैदान से बाहर भी मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को

भारतीय टीम ने पिछले रविवार को नीतिगत फैसले के अंतर्गत पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था और इस मुकाबले में पाइक्रॉफ्ट मैच रैफरी थे. लेकिन पाइक्रॉफ्ट उस समय विवाद के केंद्र में आ गए जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय परंपरा का पालन नहीं किया.

पाकिस्तानी टीम ने इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को दो ईमेल लिखे थे जिसमें से पहले में पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने का अनुरोध किया और दूसरे ईमेल में उन्हें अपनी टीम के मैचों से हटाने का अनुरोध किया. आईसीसी अपने एलीट पैनल रैफरी के साथ मजबूती से खड़ा रहा और उसने पीसीबी की दोनों ही मांगों को एक सिरे से खारिज कर दिया.

यह भी पढ़ें: IND vs PAK, Asia Cup: भारत से फिर मुंह की खाएगा पाकिस्तान, सुपर-4 से पहले जानें कैसा है हेड-टु-हेड रिकॉर्ड

यह भी पढ़ें: Smriti Mandhana: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, वनडे में विराट कोहली का महारिकॉर्ड तोड़ वर्ल्ड क्रिकेट को चौंकाया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Sunil Gavaskar, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com