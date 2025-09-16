IND vs PAK: ओछी हरकत पर उतरा पाकिस्तानी दिग्गज, सूर्यकुमार यादव पर लाइव टीवी पर किया घटिया कमेंट

Mohammad Yousuf abuses Suryakumar Yadav: एशिया कप 2025 में ग्रुप स्टेड मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया था. इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले टॉस में अपने पाकिस्तानी समकक्ष सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. वहीं जीत के बाद भी भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला लिया. पाकिस्तान ने इस मामले को बढ़ाने का फैसला लिया और पीसीबी ने आईसीसी से इस मामले में मैच रैफरी की शिकायत की. इसके अलावा पीसीबी ने अपने ही एक टॉप अधिकारी को हटा दिया. शायद इतना ही काफी नहीं था. बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ी अब नीचता पर उतर आए हैं.

पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी राशिद लतीफ और शाहिद अफरीदी ने ओछा बयान देते हुए कहा कि भारत की अखंडता पर सवाल उठाए और टीम पर अपना असली रंग दिखाने का आरोप लगाया. इतना काफी नहीं था कि पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ इन दोनों से भी नीचे गिरे. उन्होंने तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए लाइव टीवी पर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया.

समा टीवी पर एक पैनल चर्चा के दौरान जब यूसुफ से पाकिस्तान टीम से हाथ न मिलाने के भारत के फैसले और परिणाम को लेकर सवाल हुआ तो यूसुफ ने जो कहा वह कल्पना से परे था, क्योंकि उन्होंने सीधे नाम-पुकारना शुरू कर दिया और भारतीय टीम पर बेईमानी का आरोप लगाया. इसके अलावा उन्होंने बार-बार भारतीय कप्तान के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया.

इसके अलावा यूसुफ ने अंपायरों की ईमानदारी पर सवाल उठाए. यूसुफ का मानना था कि बहुत सारे फैसले भारत के पक्ष में गए. बता दें, मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दो एलबीडब्ल्यू किए. एक विकेट कुलदीप यादव को मिला तो दूसरा वरुण चक्रवर्ती को. पाकिस्तानी पारी के दौरान अंपायर द्वारा कुछ गलत फैसले दिए गए. फखर ज़मान, सलमान आगा और साहिबजादा फरहान ने सफलतापूर्वक अंपायर के फैसले को चुनौती दी और डीआरएस से उनका विकेट बचा.

भले ही यूसुफ कुछ भी कह रहे हो, लेकिन वह मौजूदा पाकिस्तानी टीम के स्पिन के खिलाफ सरेंडर कर देने की बात स्वीकार नहीं करना चाहते हैं. भारतीय स्पिनरों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पाए. कुलदीप, वरुण और अक्षर की तिकड़ी ने पाकिस्तान के ना सिर्फ छह बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, बल्कि उन्होंने रन भी नहीं बनने दिए. बीते टी20 वर्ल्ड कप के बाद से फुल मेंबर नेशन में स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट और औसत के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड सबसे खराब है.

