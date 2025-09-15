विज्ञापन
Ind vs Pak: अभिषेक ने निकाल दी आफरीदीगीरी की सारी अकड़, यह तो ट्रेलर भर है, ऐसा असर पड़ा 'शहंशाह' पर

India vs Pakistan: अभिषेक ने छोटी पारी भले ही खेली, लेकिन इससे लेफ्टी बल्लेबाज ने पाकिस्तानी पेसर के मान-सम्मान को जमींदोज कर दिया

Ind vs Pak: अभिषेक ने निकाल दी आफरीदीगीरी की सारी अकड़, यह तो ट्रेलर भर है, ऐसा असर पड़ा 'शहंशाह' पर
Asia Cup 2025 : मेगा मुकाबले में अभिषेक और आफरीदी की टक्कर सबसे मजेदार पल रहा
  • टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को सात विकेट से हराकर महत्वपूर्ण जीत हासिल की
  • लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले मैच में 13 गेंदों में 31 रन बनाए
  • अभिषेक शर्मा ने तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी की गेंदबाजी को अपनी स्ट्रोक से पूरी तरह प्रभावित किया
India vs Pakistan: एशिया कप (2025) में रविवार को दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मेगा मुकाबले में टीम सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने पड़ोसी को आसानी से 7 विकेट से पटखनी दी, तो टीम इंडिया यहां से कई 'खूबसूरत तस्वीर' लेकर आगे बढ़ी, लेकिन जिस तस्वीर ने करोड़ों भारतीयों को सबसे ज्यादा मजा दिया, तो वह रही लेफ्टी अभिषेक शर्मा (Asbhishek Sharma) का पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले मैच में आफरीदीगीरी की अकड़ निकाल देना.  अभिषेक ने यूं तो 13 ही गेंदों  पर 31 रन बनाए, लेकिन जिस तूफानी अंदाज में उन्होंने लेफ्टी पेसर शाहीन आफरीदी की कुटाई की, उससे उनके ससुर और पूर्व स्टार शाहिद आफरीदी का सिर भी झुक गया होगा. और इस बात से पूरा क्रिकेट जगत बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि यह पूरी 'आफरीदीगीरी' कितनी ज्यादा बड़बोलेपन, अहंकार और न जाने किस-किस से भरी पड़ी है. 

अभिषेक की मार, आफरीदी तार-तार!

भारतीय पारी में आफरीदी पारी का पहला ओवर लेकर आए, अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर लांग-ऑफ से जड़े चौके  से उनका अभिषेक कर दिया! आफरीदी पंजाबी पुत्तर के इस प्रहार से संभले भी नहीं थे कि ठीक अगली ही गेंद पर वाइड लांग-ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ते हुए शाहीन की सारी अकड़ और तेवरों को जमीं पर ला दिया ! अगर इस पर भी कुछ बाकी था, तो अभिषेक ने आफरीदी के ठीक अगले ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर ठीक वैसा ही हाल किया, जो पहले ओवर की गेंदों पर किया था. और इसका अलग ही असर देखने को मिला. 

मार का ऐसा असर हुआ कि...

अभिषेक के अंदाज के बाद शाहीन की तमान आफरीदीगीरी जमी पर आ गिरी थी. और इसका असर असर यह हुआ कि पाकिस्तानी प्रशंसकों की बहुत ही उम्मीदों के साथ बॉलिंग करने आए शाहीन आफरीदी ने कोटे के 2 ओवरों में ही 23 रन खर्च कर डाले. और अभिषेक की गई बुरी तरह पिटाई और प्रचंड स्ट्रोकों के बाद बड़ा असर यह हुआ का फिर कप्तान सलमान आगा ने पूरे मैच में आफरीदी को बॉलिंग के लिए याद नहीं ही किया. 
 

Abhishek Sharma, India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket, India Vs Pakistan 09/14/2025 Inpk09142025265023
