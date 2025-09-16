IND vs Oman, Asia Cup: जसप्रीत बुमराह को आराम, इस गेंदबाज की होगी प्लेइंग XI में वापसी- रिपोर्ट

Jasprit Bumrah Rested vs Oman: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. टीम इंडिया 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ लीग स्टेज का आखिरी मैच खेलेगी और इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में बदलाव होगा. न्यूज एजेंसी पीटीआई की मानें तो भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इस मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह को आराम देने का मन बनाया है. भारत टूर्नामेंट का प्रवल दावेदार है और उसे अब चार मैच और खेलने हैं. टीम प्रबंधन अपने प्रमुख तेज गेंदबाज को आगे की चुनौती के लिए तरोताजा रखने के महत्व को जानता है.

क्या बुमराह खुद इस मैच के लिए आराम चाहते हैं यह अभी साफ नहीं है. लेकिन मैनेजमेंट का यह फैसला व्यावहारिक लगता है क्योंकि वह टूर्नामेंट के अंत तक उन्हें जोखिम में नहीं डालना चाहेगा. बुमराह को आराम दिया जाता है तो हर्षित राणा और अर्शदीप में से कोई प्लेइंग इलेवन में आ सकता है. इस बात की अधिक उम्मीद है कि वह अर्शदीप होंगे. क्योंकि भारत ने दोनों मैच में एक ही फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज रखा है.

संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पहले दो मुकाबले एकतरफा थे. टीम इंडिया क्या ओमान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करती है या नहीं यह देखना भी मजेदार रहेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर और निचले क्रम को अभी बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला है. भारत, सुपर-4 में अफगानिस्तान और श्रीलंका का सामना कर सकता है, ऐसे में मैनेजमेंट चाहेगा कि सभी बल्लेबाजों को कम से कम एक मौका तो उससे पहले जरूर मिले.

एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वाड: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह.

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, हसनैन शाह, मोहम्मद नदीम, जिक्रिया इस्लाम, सुफियान महमूद, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, आशीष ओडेदरा, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, मोहम्मद इमरान, सुफियान यूसुफ, नदीम खान.

