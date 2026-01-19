IND vs NZ: गिल की बैटिंग तकनीक में बड़ी खामी, गावस्कर के बाद अश्विन ने उठाई उंगली,बार-बार इस खास गेंद पर फंस रहे कप्तान

Ravichandran Ashwin on Shubman Gill Batting : भारतीय कप्तान शुभमन गिल की बल्लेबाजी तकनीक को लेकर चल रही बहस और तेज हो गई है. गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के शुरुआती दोनों वनडे में फिफ्टी ठोकी, लेकिन तीसरे वनडे में वह 23 रन बनाकर आउट हुए. गिल लगातार एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं. सुनील गावस्कर पहले ही भारतीय कप्तान के इनस्विंग गेंद को खेलने के तरीके की आलोचना कर चुके हैं वहीं अब पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने गिल की तकनीक की खामियों का विश्लेषण किया है. इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में गिल काइल जैमीसन की एक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. गेंद तेजी से अंदर की ओर स्विंग हुई और गिल के डिफेंस को भेदते हुए पैड से लेकर स्टंप से टकराई.

पूर्व भारतीय दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने किसी प्रोफेसर की तरह गिल की बल्लेबाजी का विश्लेषण किया है. उन्होंने लिखा,"सनी भाई बता रहे हैं कि इंग्लैंड में जहां शुभमन ने बहुत सारे रन बनाए, वहां उनका बल्ला पैड के काफी करीब रहता था. मैं आज के बल्लेबाज के सामने आने वाली चुनौतियों को समझाने की कोशिश करूंगा, खासकर उन बदलावों की जो अपने आप होते हैं, जब आप रेड बॉल क्रिकेट और व्हॉइट बॉल के बीच शिफ्ट करते हैं."

Sunny bhai is talking about how Shubman's bat was really close to the pad in England where he made all his runs.



I am going to try and illustrate the challenge for a modern day batter, the changes which happen automatically most of the times when you shift in & out of red ball… pic.twitter.com/2VovLVJimT — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) January 18, 2026

इसके बाद अश्विन ने चार अलग-अलग तस्वीरों से गिल की बल्लेबाजी तकनीक की समीक्षा की. अश्विन ने लिखा,"गेंद को रिसीव करने की उनकी स्वाभाविक स्थिति, जहां गली से बल्ला आता है, वह स्वाभाविक रूप से बल्ले को उठाकर गेंद को हिट करते हैं क्योंकि उन्हें सालों की ट्रेनिंग से ऐसा करने का अभ्यास किया है."

"उन्होंने गेंद की लाइन पढ़ी और बल्ले को सही दिशा में लाते हैं, जिससे बॉल और बैट की सीधी टक्कर हो. अब तक उनकी स्थिति शानदार है. अब बल्ले को अंदर की ओर घुमाना होगा ताकि बल्ले और गेंद के बीच कोई गैप न रहे."

"यहां गैप बनने लगा है और वह समझ गया है कि वह मुश्किल में है क्योंकि गेंद पिच पर आकर अंदर की ओर आने लगी है. उसे अपने निचले हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ना चाहिए और अपने हाथों को पैड के करीब लाकर इस गेंद को संभालना चाहिए."

अगर आप गौर से देखें, तो बॉटम हैंड, जिसका इस्तेमाल निपुणता के लिए होना चाहिए, ढीला नहीं हुआ है और आखिरी समय में किए गए समायोजन की अनुमति नहीं दे रहा है. भले ही वह इस अंतर को खत्म करना चाहता है, लेकिन बॉटम हैंड से हैंडल को मजबूती से पकड़ रखा है और इस वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा,"अभी यही हुआ है, लेकिन इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलते समय उन्होंने इस समस्या का समाधान कर लिया था. गिल एक शानदार खिलाड़ी हैं, यह कोई बड़ी गलती नहीं है, ऐसा अक्सर जागरूकता की कमी के कारण हो सकता है क्योंकि उनकी स्वाभाविक खेल शैली निचले हाथ का अधिक उपयोग करना है (विशेषकर सफेद गेंद से खेलते समय)."

इससे पहले, गावस्कर ने इन-स्विंग गेंदों के खिलाफ गिल की बल्लेबाजी तकनीक की आलोचना करते हुए कहा था,"जब शुभमन गिल ने इंग्लैंड में 754 रन बनाए थे, तब उनका बल्ला और पैड एक-दूसरे के इतने करीब थे. मैं बार-बार कहता था कि बल्ला और पैड नए जोड़े की तरह थे. तेंदुलकर अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे, और विराट कोहली के सीधे ड्राइव से बनाए गए 754 रनों की तरह ही शानदार थे, उन्होंने सही बल्लेबाजी तकनीक का पालन किया था."

उन्होंने आगे कहा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते समय बैकलिफ्ट बदलने की सलाह 'बेतुकी' है. उन्होंने कहा,"हम बल्ले और गेंद के बीच के अंतर को देख सकते हैं. यह एक बड़ा अंतर है और बल्ला एक कोण से आता है, मुझे लगता है कि यही बात कही जा रही थी कि अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपना बल्ला थर्ड मैन या गली से लाना होगा. बेतुकी बात है."

यह भी पढ़ें: T20 World Cup: अगर बांग्लादेश हुआ बाहर तो इस टीम की हो सकती है T20 वर्ल्ड कप में एंट्री

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: टॉस जीता, फिर हारे... इंदौर में शुभमन गिल के इस फैसले पर मचा बवाल