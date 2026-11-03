IND vs NZ ODI: एक के बाद एक झटके, 7 खिलाड़ी बाहर, न्यूजीलैंड की मुसीबतें नहीं हो रहीं कम

न्यूजीलैंड के सीनियर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे अभ्यास सत्र के दौरान साथी खिलाड़ी मैट हेनरी से टकराने से सिर में चोट लगने (कनकशन) के कारण भारत के खिलाफ पहले वनडे क्रिकेट मैच से बाहर हो गए हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मंगलवार को बताया कि यह टक्कर तब हुई जब दोनों खिलाड़ी सीरीज के पहले मैच से पूर्व ऑकलैंड के ईडन पार्क में टीम के अभ्यास सत्र के दौरान हवा में लहराते कैच को लेने की कोशिश कर रहे थे.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘डेवोन कॉनवे और मैट हेनरी आज ईडन पार्क में अभ्यास के दौरान कैच लेने की कोशिश करते समय आपस में टकरा गए. दोनों खिलाड़ियों को मौके पर ही चिकित्सा सहायता दी गई और उनके सिर की चोटों का आकलन किया गया.''

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘कॉनवे को जांच के लिए अस्पताल के दुर्घटना एवं आपातकालीन विभाग (ए एंड ई) में ले जाया गया, जहां ‘कलकशन' की पुष्टि हुई. इस कारण वह कल भारत के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेल पाएंगे.''इसमें कहा गया है कि इन दोनों खिलाड़ियों की स्थिति पर नजर रखी जाएगी और सीरीज के बाकी मैचों में उनकी भागीदारी के बारे में उचित समय पर जानकारी दी जाएगी.

7 खिलाड़ी चोटिल

डेवोन कॉनवे पहले वनडे से बाहर

रचिन रवींद्र वनडे सीरीज से बाहर

मार्क चैपमैन वनडे सीरीज से बाहर

ज़ैक फॉल्क्स वनडे सीरीज से बाहर

विल ओ'रूर्के वनडे सीरीज से बाहर

बेन सीट्स वनडे सीरीज से बाहर

पहले वनडे में मैट हेनरी के खेलने पर संशय

बता दें कि भारत ने दोनों टीमों के बीच हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज 3-2 से जीती थी.

पहले तीन मैच के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम

मिचेलल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, जैकब डफी, मैट फिशर, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोलस, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग, ​​ब्लेयर टिकनर.

आखिरी दो मैच के लिए न्यूजीलैंड का वनडे स्क्वाड- मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे, निक केली, टिम सीफर्ट, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.

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