IND vs NZ ODI Series: 'और क्या कर सकता है' भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने पर भड़के मोहम्मद शमी के कोच

Mohammed Shami Coach Reaction: तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय दल में जगह नहीं मिली है. इस सीरीज से पहले इस बात की चर्चाएं थी कि मोहम्मद शमी को सीरीज के लिए मौका मिल सकता है. लेकिन शानिवार को जिस टीम का ऐलान हुआ, उसमें मोहम्मद शमी का नाम गायब रहा. हालांकि, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, ऐसे में मोहम्मज सिराज की लंबे समय बाद वापसी हुई है. घरेलू सत्र में लगातार प्रदर्शन के बावजूद, शमी को नजरअंदाज कर दिया गया. ऐसे में मोहम्मद शमी के कोच ने चयनकर्ताओं पर सीधा निशाना साधा है और पूछा है कि आखिर उन्हें और कितने विकेट लेने होंगे.

इंडिया टुडे के अनुसार, इस मामले पर तेज गेंदबाज के निजी कोच मोहम्मद बदरुद्दीन ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि बीसीसीआई ने चयन के लिए शमी को नजरअंदाज करने का मन बना लिया है. शमी के पर्सनल कोच ने कहा,"एक खिलाड़ी और क्या कर सकता है? खिलाड़ी को और कितने विकेट लेने चाहिए?"

मोहम्मद शमी इस सीज़न में घरेलू सर्किट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हर टूर्नामेंट में उन्होंने विकेट झटके हैं. उन्होंने मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में अब तक पांच मैच खेले हैं, जिसमें 11 विकेट लिए हैं. शानिवार को भी उन्होंने असम के खिलाफ बंगाल के के लिए खेलते हुए 55 रन देकर 3 विकेट लिए. मोहम्मद बदरुद्दीन ने आशंका जताते हुए कहा कि चयनकर्ता शायद तेज गेंदबाज से आगे बढ़ गए हैं. उन्होंने कहा,"इसका मतलब है कि वे उन्हें वनडे टीम में नहीं चाहते."

बंगाल के मुख्य कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी तेज गेंदबाज को जगह नहीं देने के लिए चयन समिति की आलोचना की है. केकेआर के पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि हाल के दिनों में किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ने घरेलू क्रिकेट के प्रति इतना समर्पण नहीं दिखाया है. शुक्ला ने रेवस्पोर्ट्ज़ से कहा,"चयन समिति ने मोहम्मद शमी के साथ अन्याय किया है. हाल के दिनों में किसी भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने शमी जितनी प्रतिबद्धता के साथ घरेलू क्रिकेट नहीं खेला है. घरेलू क्रिकेट में कड़ी मेहनत करने के बाद भी चयन समिति ने शमी के साथ जो किया वह शर्मनाक है."

सिराज की वापसी, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी. स्प्लीन इंजरी से उबरकर विजय हजारे ट्रॉफी में 6 जनवरी को खेलने जा रहे श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के विरुद्ध इस सीरीज में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. हालांकि, इसके लिए उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) से फिटनेस क्लीयरेंस लेना होगा. अय्यर को टीम का उपकप्तान चुना गया है. तेज गेंदबाजी में टीम को मोहम्मद सिराज से काफी आस होगी, क्योंकि वो लंबे समय बाद वापसी करने में सफल हुए हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11-18 जनवरी के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जानी है. पहला मैच वडोदरा में खेला जाएगा, जिसके बाद 14 जनवरी को राजकोट में दूसरे मुकाबले का आयोजन होगा. सीरीज का अंतिम मैच इंदौर में 18 जनवरी को खेला जाना है. इसके बाद दोनों देश 21-31 जनवरी के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगे.

ऋषभ पंत के साथ केएल राहुल को बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए चुना गया है, लेकिन संजू सैमसन इस टीम में स्थान बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं. इनके अलावा, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर टीम में जगह नहीं बना सके हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.

