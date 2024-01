IND vs ENG: टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम पहुंची भारत, एयरपोर्ट पर हुआ ऐसा स्वागत, Video

बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में खेला जाएगा. सीरीज में 5 टेस्ट मैच खेले जाने वाले हैं. भारतीय धरती पर इंग्लैंड की टीम अपने बैजबॉल रणनीति का सफल उपयोग कर पाएगी या नहीं, यह देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है.

इंग्लैंड टेस्ट टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, जेम्स एंडरसन, गस एटकिंसन, जॉनी बेयरस्टो, शोएब बशीर, हैरी ब्रुक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, बेन फॉक्स, टॉम हार्टले, जैक लीच, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जो रूट और मार्क वुड.

पहले दो टेस्ट के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रित बुमरा (उपकप्तान), शुबमन गिल, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर/बल्लेबाज), केएस भरत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मो. सिराज, मुकेश कुमार और आवेश खान

टेस्ट शेड्यूल

पहला टेस्ट: भारत बनाम इंग्लैंड, 25-29 जनवरी, हैदराबाद (राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम)

दूसरा टेस्ट: भारत बनाम इंग्लैंड, 2-6 फरवरी, विशाखापट्टनम (डॉ. वाईएस राजशेखर क्रिकेट स्टेडियम)

तीसरा टेस्ट: भारत बनाम इंग्लैंड, 15-19 फरवरी, राजकोट (सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम)

चौथा टेस्ट: भारत बनाम इंग्लैंड, 23-27 फरवरी, रांची (जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम)

पांचवां टेस्ट: भारत बनाम इंग्लैंड, 7-11 मार्च, धर्मशाला (हिमांचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम)