IND vs ENG Weather Update: भारत-इंग्लैंड मैच में बारिश बिगाड़ेगी खेल? जानें मुंबई के मौसम का हाल

Mumbai weather Update today, IND vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शाम 7 बजे से भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों ही टीमें अपनी श्रेष्ठ क्रिकेट खेलेंगी. लेकिन इस मैच से पहले सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या आज मैच के दौरान बारिश होगी. ऐसे में जानते हैं कि भारत-इंग्लैंड मैच के दौरान मुंबई का मौसम कैसा रहेगा.

बारिश की संभावना नहीं

AccuWeather के अनुसार, गुरुवार को यानी आज मुंबई में बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है. सेमी-फाइनल के लिए रिजर्व पिच का इस्तेमाल टूर्नामेंट में दो बार किया गया है, जब वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ 196 रन का बचाव किया था और जब इटली ने नेपाल को 123 रन पर आउट करने के बाद 10 विकेट से जीत हासिल की थी.

बारिश के कारण मुकाबला रद्द तो फाइनल में कौन?

नियमों के मुताबिक ऐसी स्थिति में सुपर-8 राउंड में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा. यहां पर पलड़ा इंग्लैंड के पक्ष में झुका हुआ है. इंग्लैंड ने सुपर-8 चरण में खेले अपने तीनों मुकाबले जीते थे. दूसरी ओर, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी. इसका सीधा मतलब है कि अगर सेमीफाइनल और रिजर्व डे दोनों दिन बारिश के कारण खेल संभव नहीं हो पाया, तो इंग्लैंड सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी और भारत का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा.

टीमें इस प्रकार है

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड