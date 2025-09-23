Ind vs Ban: कोच की बातें इतनी बड़ी-बड़ी, हाल इतने बुरे, शर्म भी नहीं आती बांग्लादेश को

श्रीलंका को हराकर यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) के सुपर-4 राउंड (Super 4 round) में पहुंचा बांग्लादेश कल बुधवार को भारत (Ind vs Ban) से भिड़ने जा रहा है. टूर्नामेंट का इतिहास भले ही उसके लिए भले ही बहुत ही शर्मसार करने वाला हो, लेकिन बातें छोंकने में कोई कमी नहीं है. मुकाबले की पूर्व संध्या पर बांग्लादश के कोच फिल सिमंस ने कहा कि भारत को कोई भी टीम हरा सकती है. लगता है कि भारत के खिलाफ आंकड़ों का या तो उन्हें पता नहीं है, या फिर उन्हें याद नहीं है. अगर सिमंस को ये आंकड़े पता होते, तो वह वह तो कम कम से कम नहीं ही बोलते, जो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए.

बांग्लादेश के ये आंकड़े किसी को भी शर्मसार कर देंगे

एशिया कप टी20 के इतिहास में भारत और बांग्लादेश अभी तक दो ही मैचों में आमने-सामने रहे हैं. और इन दोनों में ही भारत ने उसे धूल चटाई है. जाहिर है कि यह मानक छोटा है, लेकिन कुल मिलाकर इतिहास में भारत-बांग्लादेश की इस फॉर्मेट में 17 बार एक-दूसरे से भिड़ंत हुई है. और इनमें से टीम इंडिया ने उसे 16 बार पटखनी दी है. जाहिर है कि इतने खराब आंकड़े के बाद कोई भी टीम सामने वाली टीम के बारे में बहुत सोच-समझकर बोलेगी. लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशी कोच ऐसे बड़े बोल बैठे कि मानो भारत ने नहीं, बल्कि बांग्लादेश ने टीम इंडिया को 17 में से 16 मैच हराए हों.

वनडे में भी बांग्लादेश बोलने लायक नहीं!

वैसे बांग्लादेश के धागे भारत ने टी20 ही नहीं, बल्कि व्हाइट-बॉल के दूसरे फॉर्मेट वनडे में भी बुरी तरह खोल रखे हैं. इस संस्करण में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले 42 में से 33 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 8 मैचों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है. मगर, आप इस टीम के तेवर देखिए! यह सही है कि अपने खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखने के लिहाज से ऐसे बयान ठीक है, लेकिन ये आंकड़े कहीं न कहीं तो लक्ष्मण रेखा खींचने को तो मजबूर करते ही हैं. मगर बात जब इस रेखा से आगे चली जाती है, तो फिर यह निहायत ही बेशर्मी में तब्दील हो जाती है.

