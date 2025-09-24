Ind vs Ban: अभिषेक की इस यूएसपी ने निकाली शाहीन एंड कंपनी की हवा, बांग्लादेशी कोच के लिए बना बड़ा चैलेंज

Abhishek Sharma vs Bangladesh: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में करीब आधा सफर तय हो गया है. यूं तो अभी तक कई बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन सच यही है कि टीम इंडिया के तूफानी अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma's thundering batting) एक तरफ और बाकी बल्लेबाज एक तरफ. कम से कम टूर्नामेंट के छोटे से सफर में स्टारडम लूटने के मामले में तो यह बात पूरी तरह लागू होती है. यह तो साफ ही है कि अभिषेक शर्मा अभी तक (बांग्लादेश मैच से पहले तक) 4 मैचों में 173 रन बनाकर सर्वश्रेष्ठ स्कोररों में पहले नंबर पर हैं. वह छक्कों के मामले में भी सबसे ऊपर (12) चल रहे हैं, लेकिन इससे अलग अभिषेक की एक यूएसपी है, जिसने शाहिन एंड कंपनी सहित तमाम धुरंधर बॉलरों की हवा निकाल दी है. और बांग्लादेश के खिलाफ मैच (Ind vs Ban) से पहले उसके कोचिंग स्टॉफ सहित बॉलरों के बीच चर्चा बनी हुई है.

काट निकाल पाएगा बांग्लादेश कोच सिमंस?

मैच की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के कोच फिल सिमंस बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि भारत को कोई भी टीम मात दे सकती है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है, जब वह अभिषेक की यूएसी (यूनीक सेलिंग प्वाइंट्स या खास बात) की काट निकाल पाएंगे. और यह है उनका तूफानी स्ट्राइक-रेट, जो फिलहाल 208.43 का है. इस स्ट्राइक-रेट को छूने वाले अभिषेक इकलौते बल्लेबाज हैं. इस मामले में उनके बाद दूसरा नंबर मोहम्मद नबी (17.142) का है. लेकिन मुस्तिफजुर रहमान के लिए एक बड़ी चिंता और है

इस तूफानी पावर के क्या कहने !

इस तूफानी स्ट्राइक का रिश्ता अभिषेक के पावर-प्ले से जुड़ा है. मतलब शुरुआती छह ओवरों से, बोले तो 36 गेंदों से, जब तीस गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर होते हैं. इस दौरान अभिषेक ने अभी तक 61 गेंदों पर ही 216.29 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हैं. यह भी अभिषेक की यूएसपी का एक हिस्सा है कि वह अपनी तूफानी बल्लेबाजी का सुनामी अंदाज पावर-प्ले में ही दिखाते हैं. अब देखते हैं कि मैच की पूर्व संध्या पर बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे बांग्लादेशी कोच सिमंस अभिषेक के तूफान को कैसे रोक पाते है.