Ind vs Aus T20i: '20 रन कम रह गए' कप्तान मार्श ने माना, भारत की गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को हराया

मार्श ने कहा, "जल्दी विकेट गिरने के बाद डेविड ने शानदार बल्लेबाजी की. इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस ने आखिर में अपना अनुभव दिखाते हुए अच्छी बल्लेबाजी की.

Ind vs Aus T20i: भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में हार के बाद, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने साफ तौर पर माना कि उनकी टीम 20 रन कम रह गई. इस हार के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी है. मार्श ने टीम इंडिया की गेंदबाजी की तारीफ की, साथ ही अगले मुकाबले में वापसी की उम्मीद जताई.

मार्श बोले: '20 रन शॉर्ट रह गए'

मिचेल मार्श ने हार के बाद कहा कि उनकी टीम ने मैदान पर अपना बेस्ट दिया, लेकिन भारत जीत का हकदार था. उन्होंने माना कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उनके पक्ष में नहीं गया.

मार्श ने कहा,"हां, हम शायद 20 रन कम रह गए. इसका श्रेय भारत को जाता है, उन्होंने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की. हमने फील्डिंग में अपना बेस्ट दिया, लेकिन जीत भारत को मिली."

डेविड और स्टोइनिस की तारीफ

कप्तान मार्श ने अपनी टीम के कुछ बल्लेबाजों के खेल की सराहना की, खासकर टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस की.

मार्श ने कहा कि, "जल्दी विकेट गिरने के बाद डेविड ने शानदार बल्लेबाजी की. इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस ने आखिर में अपना अनुभव दिखाते हुए अच्छी बल्लेबाजी की. मार्श ने T20 क्रिकेट पर बात करते हुए कहा, "T20 में एक या दो अच्छे या बुरे ओवर सब कुछ बदल सकते हैं."

मैक्सवेल की फिटनेस पर अपडेट

ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक बड़ी खबर ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) की फिटनेस पर है. मार्श ने बताया कि मैक्सवेल आज खेलने के करीब थे, लेकिन पूरी तरह तैयार नहीं थे. कप्तान ने उम्मीद जताई कि वह गुरुवार को होने वाले अगले मैच के लिए फिट हो जाएंगे. मार्श ने कहा, "वह इतने अनुभवी T20 खिलाड़ी हैं, हम उन्हें वापस टीम में पाकर बहुत खुश होंगे."

अगले मुकाबले पर सभी की नजरें

सीरीज अब 1-1 से बराबरी पर है और दोनों टीमें अगले मुकाबले के लिए एक नए मैदान पर जा रही हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया मैक्सवेल के लौटने पर किस तरह का प्रदर्शन करती है.

