Ind vs Aus T20i: तीसरे टी20 में जीत के बाद सूर्या बोले, 'बुमराह, अर्शदीप की जोड़ी कमाल की'

जीत के बाद सूर्यकुमार ने कहा कि, "टीम में शामिल किए गए नए खिलाड़ियों ने मौके का पूरा फायदा उठाया, जिससे टीम का कॉम्बिनेशन परफेक्ट लगा."

Ind vs Aus 3rd T20i: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गई है. कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से पटखनी दी और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली. जीत के बाद भारतीय कप्तान ने कहा कि आज टॉस जीतना अहम रहा. 5 मैचों की टी20 सीरीज में पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था.

'19-20 टॉस हारने का सिलसिला टूटा'

मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा, "ऐसा लग रहा था जैसे हम लगातार 19 या 20 टॉस हार चुके हैं, इसलिए इस सिलसिले को तोड़ना शानदार रहा. आज टॉस जीतना अहम था और मैं सचमुच खुश हूं कि टीम ने अच्छा खेल दिखाया."

'बदलावों ने किया कमाल'

सूर्यकुमार ने कहा कि, "टीम में शामिल किए गए नए खिलाड़ियों ने मौके का पूरा फायदा उठाया, जिससे टीम का कॉम्बिनेशन परफेक्ट लगा. खिलाड़ी वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे थे और अपने मौके का इंतजार कर रहे थे." कप्तान ने अर्शदीप के खेल को कमाल का बताया.

बुमराह और अर्शदीप की 'घातक' जोड़ी

गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी की तारीफ करते हुए सूर्यकुमार ने इनकी जोड़ी को शानदार कहा. सूर्यकुमार बोले, "वे (बुमराह और अर्शदीप) एक शानदार जोड़ी हैं, कुछ-कुछ वैसी ही जैसे टॉप पर शुभमन और अभिषेक की जोड़ी है. बुमराह अपना काम चुपचाप करते हैं, दबाव बनाए रखते हैं, और अर्शदीप दूसरी तरफ से उसका फायदा उठाते हैं. यह कमाल का कॉम्बिनेशन हैं."

सीरीज हुई दिलचस्प

सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है. 6 नवंबर को चौथा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले के लिए सूर्यकुमार ने कहा," हम एक नए मैदान पर जा रहे हैं, इसलिए यह एक नई चुनौती होगी, लेकिन प्लेयर्स आत्मविश्वास से भरे हैं और अपने क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं."

