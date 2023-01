IND vs AUS: रवींद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भरी हुंकार, लेकिन अब आ गई ये बड़ी अपडेट

Ravindra Jadeja

Ravindra Jadeja on Fitness Report: घुटने की चोट और लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापसी कर रहे भारत के हरफनमौला खिलाड़ी रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja on Australia Series) ने गुरुवार को कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के लिए तैयार हैं. चेन्नई में रणजी ट्रॉफी मैच (Ranji Trophy) में तमिलनाडु के खिलाफ सौराष्ट्र के लिए सात विकेट लेने के बाद रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja Interview) चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच के तीसरे दिन के खेल के बाद पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम के दौरे के लिए तैयार होने के सवाल के जवाब में कहा, हां, हां. (Jadeja on Ind vs Aus Test).