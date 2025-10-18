विज्ञापन
IND vs AUS: 'वह कमजोर हैं', रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप 2027 खेलने को लेकर मैथ्यू हेडन की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

Matthew Hayden react on Rohit Sharma: भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वनडे के बाद पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी। यह मैच 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 6 नवंबर और 8 नवंबर को खेले जाने हैं.

IND vs AUS: 'वह कमजोर हैं', रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप 2027 खेलने को लेकर मैथ्यू हेडन की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
Matthew Hayden Big Statement on Rohit Sharma Future:
  • मैथ्यू हेडन ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है
  • हेडन ने यह कदम दिलचस्प बताया और कहा कि अगर रोहित वर्ल्ड कप 2027 में खेलते हैं तो यह उनके लिए बोनस होगा
  • शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है ताकि वे सभी फॉर्मेट में नेतृत्व क्षमता विकसित कर सकें
Matthew Hayden on Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरजी से पहले रोहित शर्मा को भारत की वनडे कप्तानी से हटाए जाने पर अपनी राय दी है. उन्होंने इसे 'दूर से देखने पर एक दिलचस्प कदम' बताया और सुझाव दिया कि अगर वह 2027 वर्ल्ड कप खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो यह उनके लिए एक बोनस होगा.  वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद, जिसे भारत ने एक पारी और 140 रनों से जीता था, रोहित की जगह उनके सलामी जोड़ीदार शुभमन गिल को टीम का वनडे का कप्तान बना दिया गया था. कप्तानी की जिम्मेदारी अब उनके पास नहीं है, इसलिए रविवार को पर्थ में शुरू होने वाली सीरीज में रोहित की बल्ले से वापसी पर सबकी नज़र रहेगी. 

मैथ्यू हेडन ने जियोहॉटस्टार पर कहा, "रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना एक दिलचस्प कदम था,  मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी शानदार जीत के बाद चयनकर्ता सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान दे रहे हैं. 38 साल की उम्र में, और विश्व कप से पहले कुछ साल शेष हैं। रोहित अपनी उम्र की वजह से थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं."

उन्होंने कहा, "प्रतिभा और उत्कृष्टता हमेशा देखने को मिलती है. न केवल निजी प्रदर्शन के मामले में, बल्कि एक टीम के रूप में भारत की सफलता के मामले में भी रोहित का प्रदर्शन शानदार रहा है। यह बिल्कुल विराट और धोनी के युग की तरह है, जब टीम ने काफी सफलताएं हासिल की थीं."

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "मुझे लगता है कि शुभमन गिल को कप्तानी सौंपना, यह सुनिश्चित करना कि वह सभी फॉर्मेट में टीम का जिम्मा संभाले और खासतौर पर रोहित शर्मा के ड्रेसिंग रूम में रहते हुए उन्हें नेतृत्व क्षमता सीखने में मदद करना एक तरह से 'बीमा पॉलिसी' . अगर रोहित अगले विश्व कप में जगह बना लेते हैं, तो यह एक बोनस होगा."

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज शुरू होगी। पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों देश 23 अक्टूबर को एडिलेड में आमने-सामने होंगे. 25 अक्टूबर को भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा मैच सिडनी में आयोजित होगा. रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली भी इस सीरीज में खेलते नजर आएंगे.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वनडे के बाद पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी। यह मैच 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 6 नवंबर और 8 नवंबर को खेले जाने हैं।

