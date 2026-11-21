कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने यह आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया कि क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को धर्म के कारण न्यूजीलैंड शृंखला के लिए भारतीय टीम से बाहर रखा गया है. वहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर राजनीतिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का आरोप लगाया. दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर से लोकसभा सदस्य इमरान मसूद ने दावा किया कि सिराज का चयन उनकी धार्मिक पहचान के कारण नहीं हुआ. मसूद ने कहा, 'उनका नाम मोहम्मद सिराज है, इसीलिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है.'

उनकी टिप्पणी पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मसूद पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया. उप्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ‘पीटीआई भाषा' से कहा, 'वह (इमरान मसूद) ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति का खतरनाक खेल खेल रहे हैं. भारत में राष्ट्रीय टीम में लोगों का चयन धर्म के आधार पर नहीं होता.'

कांग्रेस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, 'कांग्रेस यह पचा नहीं पा रही है कि देश ‘सबका साथ, सबका विकास' के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है, इसलिए वह अपना विभाजनकारी खेल खेलने में व्यस्त है.'

मंत्री ने कहा कि दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस को 'सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त होने के बजाय यह बताना चाहिए कि उसने अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में कितनी खेल अकादमियां बनाईं और देश में खेल ढांचे को बेहतर बनाने के लिए क्या किया.'

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ‘पीटीआई भाषा' से कहा कि मसूद ने चुनाव से पहले ध्रुवीकरण को ध्यान में रखकर यह बयान दिया है और वह खुद को मुस्लिम समुदाय के हिमायती के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं.

त्रिपाठी ने कहा कि मुसलमानों ने बॉलीवुड, क्रिकेट और विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी उपलब्धियां भारत के समावेशी चरित्र को दर्शाती हैं.

उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, क्रिकेटर यूसुफ पठान सहित कई अन्य खिलाड़ियों का हवाला दिया, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक ए पी जे अब्दुल कलाम का भी उल्लेख किया.

भाजपा प्रवक्ता ने फिल्म उद्योग में नाम कमाने वाले मुस्लिम अभिनेताओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि मसूद की टिप्पणी पूरी तरह राजनीतिक ध्रुवीकरण से प्रेरित है.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर ने कहा कि भाजपा मसूद की टिप्पणी का इस्तेमाल 'जनता का ध्रुवीकरण करने के इरादे से' कर रही है. हैदर ने कहा, 'क्रिकेट या किसी भी अन्य खेल में चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए.'

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