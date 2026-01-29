'हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं', पाकिस्तान के टी-20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाली बात को लेकर Iceland क्रिकेट ने उड़ाया मजाक

Pakistan for t20 World cup Controversy: बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप ने खेलने के बाद पाकिस्तान ने भी टी-20 वर्ल्ड कप से खुद को अलग करने की धमकी दी है. पाकिस्तान बोर्ड शुक्रवार को आखिरी फैसला इस मद्दे पर करेगा. वहीं, पाकिस्तान के असमंजस भरे स्टैंड पर अब आयरलैंड क्रिकेट ने चुटकी ली है. PCB की स्थिति को लेकर अनिश्चितता पर, आइसलैंड क्रिकेट ने बुधवार को मज़ाक में कहा कि अगर 2009 की चैंपियन टीम इस इवेंट से हटने का फ़ैसला करती है, तो वे पाकिस्तान की जगह आने के लिए तैयार हैं. आइसलैंड क्रिकेट ने X पर एक पोस्ट में लिखा, "हमें सच में चाहिए कि पाकिस्तान T20 WC में अपनी भागीदारी पर जल्द ही फ़ैसला करे. जैसे ही वे 2 फरवरी को हटेंगे, हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन 7 फरवरी को कोलंबो सही समय पर पहुंचने के लिए फ़्लाइट शेड्यूल एक लॉजिस्टिक बुरा सपना है. हमारा ओपनिंग बैटर नींद न आने की बीमारी से जूझ रहा है. "

We really need Pakistan to decide soon upon their participation in the T20 WC.



We are ready to take off as soon as they pull out on 2nd Feb, but the flight schedule is a logistical nightmare to get us to Colombo in good time for 7th Feb.



Our opening bat is an insomniac! pic.twitter.com/2hJSpMn0Cx — Iceland Cricket (@icelandcricket) January 28, 2026

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा. एक ओर जहां बांग्लादेश अब टी20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं हैं तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है.

PCB चेयरमैन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बताया था कि सभी ऑप्शन खुले हैं और फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार तक लिया जाएगा. पाकिस्तान ICC के उस फैसले का विरोध कर रहा है जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और अंतरिम सरकार के सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने की जिद के बाद बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है. इस बीच, पाकिस्तान ने 20 टीमों के टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. ऐसे में अब देखना है कि पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर क्या फैसला करता है.