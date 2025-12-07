WTC Points Table: ऑस्ट्रेलिया ने गाबा टेस्ट जीतकर प्वॉइंट्स टेबल में मचाई खलबली, इंग्लैंड का हुआ बुरा हाल

ICC World Test Championship 2025 Points Table: ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिसबेन के गाबा में हुए सीरीज के दूसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया है. पिंक बॉल से हुए इस डे-नाइट टेस्ट में कंगारू टीम ने जीत दर्ज करके ना सिर्फ सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है बल्कि उसने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. दूसरी तरफ इंग्लैंड के इस बार के बाद फाइनल का टिकट हासिल करना मुश्किल हो गया है. गाबा टेस्ट जीतने के लिए इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को महज 65 रन का लक्ष्य दिया था. ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 69 रन बनाकर जीत हासिल कर ली.

ऐसी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वॉइंट्स टेबल

ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 5 मैच खेले हैं और पांचों में जीत दर्ज की है. ऑस्ट्रेलिया के 60 अंक हैं और उसका अंक प्रतिशत 100 का है. जबकि दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका है. साउथ अफ्रीका ने 4 मैच खेले हैं और 3 में उसे जीत मिली है. जबकि एक में उसे हार का सामना करना पड़ा. साउथ अफ्रीका के 36 अंक हैं और उसका अंक प्रतिशत 75 का है. वहीं भारतीय टीम अब पांचवें स्थान पर है.

टीम इंडिया ने 9 मैच खेले हैं और सिर्फ 4 में उसे जीत मिली है और इतने ही मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. भारत के 52 अंक हैं और उसका अंक प्रतिशत 48.15 का है. बता दें, प्वॉइंट्स टेबल में टॉप-2 पर रहने वाली टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगीं. वहीं इंग्लैंड का अब फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया है. इंग्लैंड अंक तालिका में सातवें स्थान पर है. इंग्लैंड के 7 मैचों में 2 जीत और चार हार के बाद 26 अंक हैं और उसका अंक प्रतिशत 30.95 का है.

ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता मुकाबला

ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिसबेन टेस्ट 8 विकेट से जीत लिया है. इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को महज 65 रन का लक्ष्य दिया था. ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 69 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. 65 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड 22 और मार्नस लाबुशेन 3 के रूप में 2 झटके लगे. जेक वेदरलैंड 17 रन और स्टीव स्मिथ 23 रन बनाकर नाबाद रहे.

इससे पहले, इंग्लैंड की दूसरी पारी 241 रन पर सिमट गई थी. इंग्लैंड के लिए कप्तान बेन स्टोक्स ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 50 रन बनाए. इसके अलावा, जैक क्रॉली ने 44, विल जैक्स ने 41 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए माइकल नेसर ने 5 विकेट लिए. इसके अलावा, मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड ने 2-2 विकेट लिए. ब्रेडन डोगेट ने 1 विकेट लिए.

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहली पारी में जो रूट के नाबाद 138 रन की मदद से 334 रन बनाए थे. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 511 रन बनाकर पहली पारी में 177 रन की बढ़त हासिल की थी. ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच में 8 विकेट लेने और 77 रन बनाने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 0-2 से आगे हो गई है. पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से विजयी रही थी.

पहले टेस्ट में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली इंग्लैंड ने गाबा टेस्ट में भी अपने प्रदर्शन से निराश किया है. तीसरे टेस्ट के लिए उतरने से पहले इंग्लैंड को निश्चित रूप से अपने खेल में बदलाव लाना होगा. पर्थ टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटरों ने टीम को लताड़ा था. ब्रिसबेन की हार के बाद भी इंग्लैंड क्रिकेट के दिग्गजों ने टीम की आलोचना की है. सीरीज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें: IND vs SA: 'अंग्रेजी का एक अच्छा शब्द...' 'ग्रोवेल' विवाद पर साउथ अफ्रीका के हेड कोच ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

यह भी पढ़ें: IND vs SA, 3rd ODI: रोहित-कोहली ने की पहले वनडे शतक में मदद, मैच के बाद जायसवाल ने खुद किया खुलासा