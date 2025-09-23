ICC Women Ranking: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, रैंकिंग में यह बड़ा कारनामा करने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय

Smriti Mandhana's new record: हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में बल्ले से बुरी तरह कंगारुओं पर कहर ढहाने वाली भारतीय उप-कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने हाल ही में जारी वीमेंस वनडे रैंकिंग (ICC Women's ODI Ranking) में इतिहास रच दिया है. स्मृति मंधाना रैंकिंग में 800 प्वाइंट्स का आंकड़ा छूने वाली भारत की सिर्फ दूसरी महिला खिलाड़ी बन गईं. पहले से ही नंबर-1 पायदान पर चल रहीं स्मृति मंधाना ने अब दूसरे नंबर पर चल रहीं नैट स्काइवर-ब्रंट और अपने बीच दूरी को और ज्यादा बढ़ा लिया है.

दुनिया की कुल मिलाकर 14वीं बल्लेबाज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में मिली 2-1 से जीत में स्मृति मंधाना ने लगातार दो शतक जड़े. इन्हीं दो शानदार पारियों से मंधाना अपने रेटिंग प्वाइंट्स को करियर की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई प्रदान करते हुए 818 पर पहुंचा दिया. इसी के साथ ही मंधाना आठ सौ का आंकड़ा छूने वाली पूर्व कप्तान मिताली राज के बाद सिर्फ दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं. कुल मिलाकर मंधाना समग्र रूप से उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की 14वीं बल्लेबाज हैं. वैसे सर्वकालिक सूची में मंधाना का नंबर 11 है. ऑस्ट्रेलिया की पूर्व बल्लेबाज कारेन रॉल्टन इस मामले में 901 प्वाइंट्स के साथ सबसे ऊपर हैं.

इतिहास रचने से बस कुछ ही दूर खड़ी हैं मंधाना

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ले से जमकर बवाल मचाने वाली स्मृति ने हाल ही में 14 वनडे मैचों में 66.28 के औसत से 928 रन बनाए हैं. और भारतीय उप-कप्तान एक कैलेंडर ईयर में हजार रन पूरे करने से सिर्फ 43 रन ही दूर हैं. स्मृति पहले से ही साल में 900 रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज बन चुकी हैं

यह कारनामा करने वाली पहली बल्लेबाज बनी थीं

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में स्मृति मंधाना ने 50 गेंदों पर शतक जड़कर नया रिकॉर्ड बनाया था. इस पारी के साथ ही वह वनडे में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक जड़ने वाली बल्लेबाज बनी थीं. इस मामले में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मेग लैनिंग हैं. उन्होंने साल 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंदों पर शतक जड़ा था.

