PAK vs UAE: 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' में पाकिस्तान को मिली कामयाबी, ICC ने पीसीबी के इस अनुरोध पर लिया यू-टर्न

Pakistan vs UAE: ऐसी अटकलें थीं कि शायद टीम ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन खिलाड़ियों ने अभ्यास सत्र में भाग लिया, जबकि भारतीय टीम का कड़ा अभ्यास पहले ही अपने तीसरे घंटे में प्रवेश कर चुका था.

Asia Cup 2025, Pakistan vs UAE:
  • पाकिस्तान और यूएई के बीच एशिया कप 2025 के दसवें मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट को रेफरी नहीं बनाया गया है
  • पीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर पाइक्रॉफ्ट को भारत पक्ष लेने के आरोप में हटाने की मांग की थी
  • पीसीबी के अनुसार रिची रिचर्डसन को पाकिस्तान के मैचों का रेफरी नियुक्त किया जाएगा ताकि विवाद टाला जा सके
Asia Cup 2025:  एशिया कप 2025 के 10वें मैच में पाकिस्तान और  (यूएई) के बीच करो-या मरो वाला मैच दुबई में  खेला जाएगा. इससे मैच से पहले पाकिस्तान को आईसीसी ने गुड न्यूज दी है. दरअसल, पीसीबी की बहिष्कार की धमकी के बाद आईसीसी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तान के मैचों से हटा दिया है. पीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग की थी.  पीसीबी का आरोप था कि उन्होंने हाथ मिलाने वाले विवाद में भारत का पक्ष लिया और खेल भावना का पालन नहीं किया.पीसीबी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, एक "मध्यमार्गी" समझौता हुआ है जिसके तहत मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान से जुड़े मैचों में रेफरी नहीं होंगे तथा रिची रिचर्डसन को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में रेफरी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

रविवार को भारत से मिली हार के बाद, जब भारतीय खिलाड़ियों ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के सम्मान में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, तो पीसीबी ने आईसीसी के नियमों और विनियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की थी, लेकिन ICC ने इसे अस्वीकार कर दिया था. दरअसल,  ICC से पीसीबी को जो पत्र मिला, उस पर उसके महाप्रबंधक वसीम खान के हस्ताक्षर थे, जो पहले इस क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे.

आईसीसी (ICC) द्वारा पीसीबी (PCB) की अपील को खारिज किए जाने के बाद पूरे दिन घटनाओं से भरा रहा. यह समझा जा रहा है कि पीसीबी अब भी आईसीसी को यह मनाने की कोशिश कर रहा है कि यूएई के खिलाफ मैच के लिए रिची रिचर्डसन को रेफरी नियुक्त किया जाए.  इससे पीसीबी अध्यक्ष मोसिन नकवी की प्रतिष्ठा कुछ हद तक बच सकती है.  वह इस समय शहबाज शरीफ सरकार में गृह मंत्री भी हैं.

पाकिस्तानी मीडिया के एक वर्ग ने बताया कि नकवी की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से निर्धारित मुलाकात मुख्यतः गृह मंत्रालय के मामलों को लेकर थी, न कि एशिया कप से हटने को लेकर.  पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट से हटता है, तो उसे लगभग 1.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 130 करोड़ रुपये) का नुकसान होगा. यह उसके लिए एक बड़ा नुकसान है. 

यूएई के खिलाफ मैच से पहले शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित थी, लेकिन पाकिस्तान टीम के ट्रेनिंग के लिए आने से लगभग डेढ़ घंटे पहले उसे रद्द कर दिया गया.  पीसीबी से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘वे कोई बयान नहीं देना चाहते और बहिष्कार को लेकर किसी सवाल का सामना नहीं करना चाहते हैं.''

ऐसी अटकलें थीं कि शायद टीम ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन खिलाड़ियों ने अभ्यास सत्र में भाग लिया, जबकि भारतीय टीम का कड़ा अभ्यास पहले ही अपने तीसरे घंटे में प्रवेश कर चुका था. दोनों टीमों के ट्रेनिंग सत्रों की तीव्रता ने ही बता दिया कि दोनों के बीच स्तर का फासला दिन-ब-दिन कितना बढ़ता जा रहा है. भारतीय टीम ने फिटनेस कोच एड्रियन ले रू की निगरानी में ब्रोंको रन जैसे फिटनेस अभ्यास किया तो वहीं पाकिस्तान की टीम ने एक छोटा और पुराना फुटबॉल पासिंग सत्र किया। इस तरह के सत्र 15 साल पहले प्रचलन में थे.

यह कहा जा सकता है कि टीम मैदान में हार और बाहर की उलझनों के बावजूद सहज दिखने की कोशिश कर रही थी लेकिन खिलाड़ियों की कोच के साथ बातचीत से उनके अंदर के मौजूद तनाव को महसूस किया जा सकता था. इन खिलाड़ियों के हावभाव पर भारतीय मीडिया की करीब से नजर थी.

पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी भारतीय नेट सत्र की तरफ नहीं गया. भारतीय मीडिया के अनुरोध पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस बीच अपना 35वां जन्मदिन (जो रविवार, 14 सितंबर को था) मंगलवार को केक काट कर मनाया. भारत ने उनके जन्मदिन के दिन ही पाकिस्तान को हराया था.

