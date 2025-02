ICC ODI Rankings: शुभमन गिल की बादशाहत बरकरार, टॉप-5 में पहुंचे विराट कोहली, जानें बाकियों का हाल

Virat Kohli in Top 5 in ICC Men's ODI Batting Rankings: भारत को चैम्पियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 101 और पाकिस्तान के खिलाफ 46 रन की पारी खेली थी. उन्हें इससे 21 रेटिंग अंक मिले और अब उनके 817 रेटिंग अंक हो गए हैं. पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे स्थान पर अब उनसे 47 अंक पीछे हैं, जबकि पहले यह अंतर 23 अंक का था.

पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाने वाले विराट कोहली पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं. कोहली को एक स्थान का फायदा हुआ है. जबकि न्यूजीलैंड के डेरेल मिशेल को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वो अब छठे स्थान पर पहुंच गए हैं. इसके अलावा बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप-10 में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

