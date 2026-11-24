वेलिंगटन में सोमवार को ड्रॉ छूटे टेस्ट मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) से लार के इस्तेमाल पर कुछ साल पहले लगाई गई रोक हटाने की मांग की थी. कोविड-19 के समय आईसीसी ने खिलाड़ियों को बचाने के लिए यह नियम बनाया था, लेकिन यह अभी भी जारी है. और शुभमन गिल ने कहा था अब यह नियम अप्रासंगिक हो चुका है. बहरहाल, जानकारी के अनुसार ICC की इस नियम की समीक्षा को कोई इरादा नहीं है. और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जब तक कोई पूर्णकालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त देश कोई प्रस्ताव नहीं रखा, आईसीसी इस पर आगे नहीं ही बढ़ेगी.

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साल 2020 में बनाया था नियम

कोविड-19 महामारी के बाद खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के स्वास्थ्य को देखते हुए पहली बार 2020 में गेंद पर लार के लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया था. इसके कुछ साल बाद आईसीसी के खेल की परिस्थितियों से जुड़े नियमों में इसे स्थायी नियम बना दिया गया था. यह मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के क्रिकेट नियमों के हिसाब से था.इसके अनुसार गेंद की स्थिति को बदलने के लार का उपयोग करने को भी किसी भी अन्य अनुचित तरीके की तरह माना जाता है. खिलाड़ी मैदान पर मीठे पदार्थों, च्युइंग गम और मिंट जैसी चीजों का उपयोग करते हैं और ऐसे में लार लगाने पर गेंद की स्थिति काफी हद तक बदल सकती है. इसके अलावा इसके इस्तेमाल की निगरानी करना और इसे नियंत्रित करना भी बहुत मुश्किल है. आईसीसी का यह भी मानना ​​है कि लार से खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के स्वास्थ्य को

खतरा बना रहता है.



यूरोपीय रोग निवारण एवं नियंत्रण केंद्र के अनुसार हाल ही में सार्स कोविड-2 के नए स्वरूप (वैरीएंट) के सामने आने से दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बना हुआ है. यह भी जानकारी मिली है कि इस महीने की शुरुआत में बाली में हुई आईसीसी की बैठकों में लार पर प्रतिबंध के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी.

आईसीसी के किसी सदस्य को रखना होगा प्रस्ताव

इसके अलावा अगर भविष्य में खेल की शर्तों (प्लेइंग कंडीशन) में किसी भी तरह का संशोधन करने के लिए किसी सदस्य को आईसीसी समिति के जरिए प्रस्ताव रखना होगा, जिस पर आईसीसी बोर्ड का फैसला अंतिम होगा. भारत पहले टेस्ट के पांचवें दिन न्यूजीलैंड को आउट करने में नाकाम रहा और विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के महत्वपूर्ण अंक हासिल करने से चूक गया था जिसके बाद गिल ने लार के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का आग्रह किया था.

शुभमन गिल का बयान

गिल ने कहा था, ‘यह मेरी समझ से परे है कि अभी तक गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई. कोविड का दौर तो कब का बीत चुका है. एक नियम बनाया गया था कि गेंद को चमकाने के लिए उस पर लार नहीं लगाई जा सकती. सात-आठ साल बीत गए हैं और मुझे अब भी समझ नहीं आता कि वे इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं.' वैसे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ने 2025 में ही लार पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था. आईपीएल हालांकि घरेलू टूर्नामेंट है.