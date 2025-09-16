IND vs PAK: रेफरी को नहीं हटाएंगे, 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' में ICC ने खारिज की पाकिस्तान की डिमांड

IND vs PAK, No Handshake Controversy: आईसीसी (ICC) ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया है. पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया, तो वे टूर्नामेंट से हट जाएंगे. आईसीसी ने मामले की जांच के बाद पीसीबी को अपने फैसले से अवगत करा दिया है. मामले से जुड़े सूत्रों ने यह भी बताया कि पीसीबी निदेशक समेत एशियाई क्रिकेट परिषद के कुछ अधिकारियों को पहले से ही पता था कि दोनों कप्तानों के बीच हाथ मिलाने की कोई संभावना नहीं है. (ICC on No Handshake Controversy)

अब पाकिस्तान क्या करेगा ?

अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान बोर्ड क्या रूख अपनाता है. दरअसल, पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के अनुसार पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी थी. जिसके तहत PCB ने भारतीय खिलाड़ियों और मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया था.

पीसीबी ने अपने पत्र में कहा था कि पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाने का सुझाव दिया था. बोर्ड ने कहा था कि विपक्षी टीम से हाथ मिलाने से इनकार करके भारतीय खिलाड़ी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं. बता दें कि 69 वर्षीय ज़िम्बाब्वे के एंडी पाइक्रॉफ्ट को बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पाकिस्तान के अंतिम ग्रुप चरण के मैच में मैच रेफरी की भूमिका निभानी है.

यूएई के साथ पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाला मैच

पाकिस्तान 17 सितंबर को आखिरी लीग मैच में यूएई से खेलेगा. यूएई ने ओमान को हराकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. अब 17 सितंबर को होने वाला मैच पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाला है. सुपर 4 में अपनी जगह पक्की करने के लिए पाकिस्तान को यूएई को हर हाल में हराना होगा. अगर पाकिस्तान एशिया कप में यूएई वाले मैच का बहिष्कार करने का फैसला करते हैं, वॉकओवर यूएई को मिल जाएगा.

ये भी पढ़ें- IND vs PAK: 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' के चलते पाकिस्तान एशिया कप से हटने का फैसला करता है तो क्या होगा?