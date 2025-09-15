India vs Pakistan: हैंडशेक विवाद पर पाकिस्तान को झटका! PCB की मांग नहीं मानेगा ICC- रिपोर्ट

ICC Set to Reject Pakistan Board Demand: भारतीय टीम के एशिया कप मैच के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाने के फैसले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया और पीसीबी ने खीझकर मैच रैफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को इसके लिये जिम्मेदार ठहराते हुए हटाने की मांग की. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को सात विकेट से मिली जीत के बाद टीम के फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि यह पहलगाम आतंकवादी हमले से पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिये था. पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने इस हमले में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी. वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को आईसीसी से इस मामले पर झटका लग सकता है.

नकवी ने की मैच रैफरी को हटाने की मांग

भारतीय टीम के हैंडशेक नहीं करने को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समूचे घटनाक्रम पर नाराजगी जताते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) से शिकायत की और अब आईसीसी के दखल की मांग की है. पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के अनुसार पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी है.

नकवी ने एक्स पर लिखा,"पीसीबी ने क्रिकेट की भावना से जुड़े एमसीसी के नियम और आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मैच रैफरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है. पीसीबी ने मैच रैफरी को एशिया कप से तुरंत हटाने की मांग की है."

आईसीसी से लग सकता है पीसीबी को झटका

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी ने मैच रेफरी को बदलने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अनुरोध पर अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है. हालांकि, मिल रहे संकेतों से समझ आता है कि एशिया कप के लिए मैच रेफरी के पैनल से एंडी पाइक्रॉफ्ट को बदलने की पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी की मांग को स्वीकार करने की संभावना नहीं है.

रिपोर्ट के अनुसार, अभी यह साफ नहीं है कि आईसीसी ने नकवी के मेल का औपचारिक रूप से जवाब दिया था या नहीं. हालांकि, प्रचलित धारणा यह है कि पीसीबी के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं. यदि कोई प्रतिक्रिया अभी तक जारी नहीं की गई है, तो जल्द ही आ सकती है.

आईसीसी के अंदर नजरिया यह है कि हैंडशेक मामले में पाइक्रॉफ्ट की केवल एक न्यूनतम भूमिका थी, और उन्होंने जो कुछ किया होगा वह पाकिस्तान के कप्तान को एक संदेश देना था ताकि टॉस के समय एक कप्तान द्वारा दूसरे से हाथ मिलाने से इनकार करने की सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचा जा सके.

रैफरी की नहीं थी कोई भूमिका

रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य विचार यह है कि एक सदस्य की मांग पर मैच अधिकारी को बदलना एक गलत मिसाल कायम करेगा. इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने के बाद पैदा हुए विवाद में उनकी कोई गंभीर भूमिका नहीं थी. पीसीबी भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया से परेशान है, लेकिन मैच से पहले या बाद में विपक्षी टीम से हाथ मिलाना स्पष्ट रूप से एमसीसी मैनुअल के तहत भी अनिवार्य नहीं है. विश्व संस्था द्वारा अपने जवाब में पीसीबी को भी यही बात समझाई जा सकती है.

हाथ मिलाना जरूरी नहीं

मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं और उनकी मांग का कोई आधार नजर नहीं आता है. मैच अधिकारियों की नियुक्ति स्थानीय निकाय के सहयोग से आईसीसी द्वारा की जाती है. एमसीसी के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट मैनुअल में, यह स्पष्ट है कि हाथ मिलाना अनिवार्य नहीं है.

हालांकि उन्हें निश्चित रूप से प्रोत्साहित किया जाता है. एमसीसी की प्रस्तावना खिलाड़ियों से परिणाम की परवाह किए बिना मैच के अंत में अधिकारियों और विपक्षियों के प्रति सम्मान दिखाने और उन्हें धन्यवाद देने के लिए कहती है. लेकिन ये सिर्फ एक सुझाव है, क्रिकेट के नियमों का हिस्सा नहीं.

