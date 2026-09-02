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अपने ही नाम वाले शाहरुख से नहीं बल्कि सलमान खान से मिलना चाहता है ये IPL स्टार

तमिलनाडु के क्रिकेटर शाहरुख खान की विश लिस्ट में सबसे ऊपर सलमान खान का नाम है. शाहरुख ने कहा कि वह अभी तक उस बॉलीवुड सुपरस्टार यानि शाहरुख खान से नहीं मिले हैं जिनके नाम पर उनका नाम रखा गया था. अगर उन्हें चुनने का मौका मिले, तो तमिलनाडु का यह खिलाड़ी अपने मशहूर हमनाम के बजाय सलमान खान से मिलना पसंद करेगा.

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अपने ही नाम वाले शाहरुख से नहीं बल्कि सलमान खान से मिलना चाहता है ये IPL स्टार
Shahrukh Khan, Cricketer Shahrukh Khan And Salman Khan
IANS

तमिलनाडु के क्रिकेटर शाहरुख खान किसी पहचान के मोहताज नहीं है. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से नाम का कनेक्शन होने के बावजूद, तमिलनाडु के इस बल्लेबाज की विश लिस्ट में सबसे ऊपर कोई और सेलिब्रिटी है. शाहरुख ने हाल ही में कोवई किंग्स को उनका तीसरा तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) खिताब जिताया.

शाहरुख ने कहा कि वह अभी तक उस बॉलीवुड सुपरस्टार से नहीं मिले हैं जिनके नाम पर उनका नाम रखा गया था. अगर उन्हें चुनने का मौका मिले, तो तमिलनाडु का यह खिलाड़ी अपने मशहूर हमनाम के बजाय सलमान खान से मिलना पसंद करेगा. क्रिकेटर ने IANS के साथ एक खास बातचीत में कहा, 'मैं सच में शाहरुख खान से ज्यादा सलमान खान से मिलना चाहता हूं.'

29 वर्षीय इस खिलाड़ी को अपने IPL करियर के दौरान, खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैचों में, अपने मशहूर हमनाम से मिलने के कई मौके मिले. हालांकि, ये मौके कभी पूरे नहीं हो पाए क्योंकि शाहरुख खान मैचों में मौजूद नहीं थे.

'शाहरुख खान से ज़्यादा सलमान खान से मिलना चाहता हूं'

उन्होंने कहा, 'मैं अभी तक शाहरुख खान से नहीं मिला हूं. लेकिन हां, उम्मीद है कि जल्द ही उनसे मिलूंगा. हमने KKR के खिलाफ कई मैच खेले. लेकिन असल में शाहरुख खान से मिलने का मौका चूक गया. ज़ाहिर है, वह मैच के लिए नहीं आए थे. अगर वह आए होते, तो ज़ाहिर है, मैं उनसे ज़रूर मिलता. लेकिन आप जानते हैं, मैं सच में शाहरुख खान से ज़्यादा सलमान खान से मिलना चाहता हूं.'

शाहरुख खान से मुलाकात इस क्रिकेटर के लिए खास तौर पर दिलचस्प हो सकती है. चूंकि उनका जन्म बॉलीवुड स्टार के बाद हुआ था, इसलिए शाहरुख को पता है कि उनका नाम उस एक्टर के नाम पर रखा गया था और वह यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि जब वे आखिरकार मिलेंगे तो सुपरस्टार कैसा रिएक्शन देंगे.

उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं पहले उनके रिएक्शन का इंतजार करूंगा. क्योंकि मेरा जन्म उनके बाद हुआ था. इसलिए, मेरा नाम उनके नाम पर रखा गया था. तो, मुझे उम्मीद है... मैंने सुना है कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अनोखा है. जाहिर है, वरुण चक्रवर्ती मेरे अच्छे दोस्त हैं. और उन्होंने कहा कि वह दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं. और मैं यह देखने का इंतजार कर रहा हूं कि उनका सेंस ऑफ़ ह्यूमर कैसा है. और हां, उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूं.' भले ही उनके नाम की अक्सर चर्चा होती रही है, लेकिन शाहरुख ने पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है.

वह लगभग दो दशकों से राज्य के क्रिकेट सर्किट का हिस्सा रहे हैं और तमिलनाडु के प्रमुख व्हाइट-बॉल खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं. उनका सफर उन्हें IPL तक ले गया, जहां उन्होंने कई फ्रेंचाइजी के लिए खेला और हाल ही में गुजरात टाइटंस का प्रतिनिधित्व किया.

कोवई किंग्स को तीसरी बार चैंपियन बनाया

उनकी सबसे हालिया उपलब्धि TNPL में रही, जहां उन्होंने कोवई किंग्स को तीसरी बार चैंपियन बनाया. टीम ने फाइनल में मदुरै पैंथर्स को 84 रनों से हराया, जिससे वे टूर्नामेंट के इतिहास में तीन खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बन गईं.

शाहरुख TNPL के महत्व को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं आगे देखते हैं. वह इस टूर्नामेंट को तमिलनाडु के युवा क्रिकेटरों के लिए एक अहम सीढ़ी मानते हैं, क्योंकि इसने पहले ही कई खिलाड़ियों को IPL और घरेलू क्रिकेट के ऊंचे स्तरों तक पहुंचने में मदद की है.

उन्होंने कहा, 'हां, TNPL मेरे, नटराजन, वरुण चक्रवर्ती और कई अन्य खिलाड़ियों समेत तमिलनाडु के बहुत से खिलाड़ियों के लिए एक मंच रहा है. पिछले कुछ सालों में इस टूर्नामेंट का विकास जबरदस्त रहा है. और सिर्फ TNPL ही नहीं, बल्कि भारत में होने वाली अन्य लीग भी. लेकिन राज्य स्तरीय T20 के लिए पहला घरेलू टूर्नामेंट TNPL ही था और मैं इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनकर बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'और हर साल नए टैलेंट सामने आते हैं. मुझे उम्मीद है कि इस साल भी IPL स्काउट्स कुछ टैलेंट देखेंगे और उन्हें चुनेंगे, ताकि अगले साल यह टूर्नामेंट और भी बड़ा हो सके.' गुजरात टाइटंस के साथ IPL 2026 के मुश्किल सीज़न के बाद शाहरुख का TNPL अभियान खास तौर पर अहम रहा.

यह बल्लेबाज IPL में उम्मीद के मुताबिक असर नहीं डाल पाया और टूर्नामेंट के बीच में ही प्लेइंग XI से बाहर कर दिया गया. शाहरुख ने यह भी बताया कि उन्होंने इस ब्रेक का इस्तेमाल अपनी बैटिंग की एक तकनीकी कमी को दूर करने के लिए किया और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ TNPL में वापसी की. उन्होंने कहा कि, 'मेरी बैटिंग में एक तकनीकी कमी थी. पिछले 7-8 महीनों से एक तकनीकी कमी मेरी बैटिंग में काफी रुकावट डाल रही थी. IPL से लौटने के बाद मैंने उस पर काम किया. मेरा फ्रंट फुट बहुत ज़्यादा क्रॉस हो रहा था, जो मैं पहले कभी नहीं करता था. हां, बीच में मुझे कुछ महीने मिले जिनमें मैं अपनी तकनीक पर ध्यान दे सका और उसे जितना हो सके उतना बेहतर बना सका.'

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(आईएएनएस इनपुट के साथ)

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