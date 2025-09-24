PAK vs SL: पाकिस्तान से मिली हार के बाद श्रीलंका कैसे पहुंचेगी Asia Cup 2025 के फाइनल में, ऐसा है पूरा समीकरण

How Can Sri Lanka Qualify For Asia Cup 2025 Final: पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के सुपर 4 चरण के कम स्कोर वाले मैच में मंगलवार को यहां श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद जीवंत रखी. वहीं, श्रीलंका को अपने दोनों मैच में हार मिली है. जिससे श्रीलंकाई टीम के लिए फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई है. 2022 की चैंपियन टीम अब टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है और अपने दोनों मैच हार चुकी है. वह 0 अंकों के साथ सुपर 4 के प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है, और उसका नेट रन रेट (NRR) भी नकारात्मक है.

अब उसे शुक्रवार (26 सितंबर) को भारत के खिलाफ केवल एक मैच खेलना है. श्रीलंका का फाइनल में पहुंचने का समीकरण अपने हाथ में नहीं है. अब यदि बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान टीम को नहीं हरा देती, तब तक श्रीलंका फाइनल में पहुंचने के बारे में नहीं सोच सकती है. वहीं, भारत आज यानी 24 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच को जीतने में सफल रहती तो फिर शुक्रवार (26 सितंबर) को दुबई में भारत के खिलाफ होने वाले अपने अगले मैच से पहले ही श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

सुपर 4 प्वाइंट्स टेबल (Asia Cup 2025 Points Table)

टीम अंक खेले गए मैच नेट रन रेट जीत हार कोई नतीजा नहीं भारत 2 1 +0.689 1 0 0 पाकिस्तान 2 2 +0.226 1 1 0 बांग्लादेश 2 1 +0.121 1 0 0 श्रीलंका 0 2 -0.590 0 2 0

श्रीलंका कैसे पहुंच सकती है फाइनल में

क्वालीफाई करने के लिए, श्रीलंका को उम्मीद करनी होगी कि बांग्लादेश अपने दोनों मैच जीतें और वह भारत पर जीत हासिल करे. ऐसी स्थिति में, 2022 की चैंपियन टीम खुद को भारत और पाकिस्तान के साथ रेस में बना पाएगी. ऐसे में NRR यह तय करेगा कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है.