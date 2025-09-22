Asia Cup Super-4: पाकिस्तान को पीटा, अब भारत को कैसे मिलेगा फाइनल का टिकट, ऐसा है पूरा समीकरण

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान को धूल चटाई है. रविवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड पर हुए एशिया कप 2025 के सुपर-4 के मैच में अभिषेक की तूफानी पारी के दम पर भारत ने 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. भारत ने इस जीत के साथ ही एशिया कप में ना सिर्फ अपना विजयी अभियान जारी रखा है बल्कि फाइनल की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है. बता दें, भारतीय टीम ने इससे पहले लीग स्टेज में अपने तीनों मैच जीते थे और टीम ग्रुप-ए में अंक तालिका में टॉप पर रही थी.

भारत को कैसे मिलेगा फाइनल का टिकट

पाकिस्तान को हराने के बाद भारत को दो अंक मिले हैं और उसका नेट रन रेट +0.689 का हो गया है. भारत ने अभी सिर्फ एक मैच खेला है और उसे अब बांग्लादेश और श्रीलंका का सामना करना है. भारत-बांग्लादेश के बीच मुकाबला 24 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि भारत सुपर-4 का अपना आखिरी मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ 26 सितंबर को खेलेगा. सुपर-4 में सभी टीमें तीन मैच खेलेंगी. ऐसे में दो जीत भी फाइनल का टिकट कंफर्म कर सकती है. यानी भारत अगर बांग्लादेश और श्रीलंका में से किसी एक को भी हरा देता है तो उसके फाइनल का टिकट कंफर्म हो जाएगा. ऐसी स्थिति में भारत को किसी अन्य टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी और फाइनल के क्वालीफिकेशन के सारे समीकरण उसके हाथ में होंगे. हालांकि, टीम इंडिया सिर्फ 2 अंकों के साथ भी फाइनल में पहुंच सकती है, लेकिन इसके लिए उसे दूसरी टीमों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा.

