IND vs SA: 'अगर मैं आलोचना पर ध्यान दूंगा तो...', हर्षित राणा का सीधा जवाब, रोहित-कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान

Harshit Rana Press-Conference IND vs SA 2nd Test: रांची में पहले ODI में साउथ अफ्रीका के लक्ष्य का पीछा करते हुए बाद के स्टेज में भले ही उनका कंट्रोल कम था, लेकिन राणा ने 65 रन देकर 3 विकेट लिए और दो विकेट लेकर भारत की जीत पक्की की.

  • हर्षित राणा ने कहा कि वह सोशल मीडिया की आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देते और केवल क्रिकेट पर फोकस करते हैं
  • राणा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से लेकर अब तक सभी फॉर्मेट में भारत के लिए खेलते हुए मजबूत प्रदर्शन की कोशिश की है
  • बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल और खिलाड़ी अर्शदीप सिंह के साथ नई गेंद से अपनी तकनीक सुधारने पर राणा काम कर रहे हैं
Harshit Rana Press-Conference IND vs SA 2nd Test: इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा कथित तौर पर उनका पक्ष लिए जाने के कारण उन पर निशाना साधा गया है, लेकिन पेसर हर्षित राणा का कहना है कि वह बाहर के किसी भी शोर पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऐसा करने से वह खुलकर क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे. गंभीर के कार्यकाल के दौरान, 23 साल के इस तेज गेंदबाज ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान पर्थ टेस्ट से शुरू करते हुए सभी फॉर्मेट में इंडिया के लिए डेब्यू किया है. हालांकि उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी फॉर्मेट में कोई खास असर नहीं डाला है, लेकिन राणा को इंडिया के हेड कोच से मजबूत सपोर्ट मिला है.

जब राणा से पूछा गया कि वह सोशल मीडिया पर फैंस की बुराई से कैसे निपटते हैं, तो उन्होंने कहा, "अगर मैं इन सभी चीजों को सुनना शुरू कर दूं, उन्हें अपने दिमाग में रखूं और मैदान पर उतरूं, तो मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा." "मैं जितना हो सके बचने की कोशिश करता हूं. मैं सिर्फ इस बात पर ध्यान देता हूं कि मुझे मैदान पर क्या करना है. मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है या कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है."

शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत के ट्रेनिंग सेशन से पहले उन्होंने कहा, “मैं बस अपनी कड़ी मेहनत और मैदान पर क्या करने वाला हूँ, इस पर ध्यान देता हूँ.” रांची में पहले ODI में साउथ अफ्रीका के लक्ष्य का पीछा करते हुए बाद के स्टेज में भले ही उनका कंट्रोल कम था, लेकिन राणा ने 65 रन देकर 3 विकेट लिए और दो विकेट लेकर भारत की जीत पक्की की.

दाएं हाथ के पेसर ने कहा कि वह नई गेंद से अपनी स्किल्स सुधारने के लिए भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल और अर्शदीप सिंह के साथ काम कर रहे हैं. राणा ने कहा, “नई गेंद से मैं मोर्ने (मोर्कल) के साथ बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं अर्शदीप से बहुत बात करता रहता हूं. मुझे लगता है कि अर्शदीप के पास बहुत अनुभव है और वह प्रैक्टिस के दौरान मेरी मदद और गाइड करते रहते हैं.”

34वें ओवर के बाद एक गेंद के नियम के साथ, राणा ने कहा कि भारतीय टीम इस बात पर नज़र रखती है कि दोनों गेंदों में से कौन सी गेंद ज़्यादा पुरानी हो रही है ताकि उसे चुना जा सके. उन्होंने कहा, “आप जानते हैं कि आजकल के क्रिकेट में बॉलर्स को इतनी मदद नहीं मिलती, इसलिए यह नियम हमारे लिए बहुत मददगार है और यह हमेशा दिमाग में रहता है कि कौन सी बॉल पुरानी हो रही है. और हर कोई उस बॉल को चुनने में शामिल होता है.”

राणा ने कहा कि भारतीय सुपरस्टार्स विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी उनके डेवलपमेंट में बहुत मददगार रही है. “यह मेरे लिए और ज़ाहिर है, पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर ऐसे अनुभवी खिलाड़ी मैदान और ड्रेसिंग रूम में आपके साथ रहते हैं, तो टीम का माहौल बहुत अच्छा होता है. “(यहां तक ​​कि) अगर आप ड्रेसिंग रूम में हैं, तो यह पूरी टीम के लिए खुशी का माहौल होता है.”

इस बीच, T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की जर्सी यहां मिड-इनिंग्स ब्रेक के दौरान लॉन्च की जाएगी.

