धुआंधार रन बनाकर पवेलियन लौट रहे थे हार्दिक पांड्या, पर बेटा अगस्त्य क्यों हो गया नाराज? Video

टीम इंडिया के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भले ही अपने प्रदर्शन से भारत को टी-20 विश्वकप के फाइनल में पहुंचा दिया हो लेकिन उनका बेटा अगस्त्य पापा से काफी नाराज दिख रहा था. दरअसल, वानखेड़े में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में पांड्या ने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और महज 12 गेंदों में 3 चौके और दो छ्क्कों की मदद से 27 रन बनाए. पर तेजी से रन लेने के चक्कर में वो रनआउट हो गए.

उनके आउट होने से बेटा अगस्त्य के नाराज होने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में जब पांड्या पवेलियन वापस लौट रहे थे तो कोच गौतम गंभीर से लेकर साथी खिलाड़ी उनका ताली बजाकर स्वागत कर रहे थे लेकिन बेटा अगस्त्य चिल्लाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था.

When Hardik Pandya got out his son was angry on him.



वीडियो में दिख रहा है कि वो पापा-पापा बोलते हुए अपने हाथों के इशारे से कुछ कह रहा है. फिर पास में मौजूद महिला से वो कुछ बात कर रहा है. मानो कह रहा है कि वो अगर कुछ इस अंदाज में खेलते तो आउट नहीं होते.

गौरतलब है कि दूसरे सेमीफाइनल में सांस रोक देने वाले इस मुकाबले में कई ऐसे मौके आए जब कलेजा मुंह को आ गया. लेकिन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की तेजतर्रार पारी और गेंदबाजी ने टीम को फाइनल का टिकट दिया लिया. हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 38 रन देकर दो विकेट लिए थे.

