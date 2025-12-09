IND vs SA 1st T20I: हार्दिक जैसा कोई 'हार्ड हिटर' ही नहीं है, BCCI ने की तारीफ, गगनचुंबी छक्कों ने फैंस को झूमने पर किया मजबूर

Hardik Pandya Two Continue Sixes IND vs SA 1st T20I: टीम इंडिया में तो वैसे तूफानी बल्लेबाजों की कमी नहीं है चाहे आप अभिषेक शर्मा से लेकर सूर्यकुमार यादव तक की बात कर लें, लेकिन हार्दिक पंड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में मैदान पर उतरने के साथ ही उन्होंने अपने बल्ले का जौहर दिखाया, हार्दिक ने केशव महाराज के ओवर में दूसरी और चौथी गेंद पर गगनचुम्बी छक्का लगाया और स्टेडियम में फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया.

हार्दिक पंड्या ने अपने बल्ले से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ये दिखा दिया की आखिर दुनिया उन्हें बेस्ट ऑलराउंडर क्यों मानती है, हार्दिक ने अपनी बल्लेबाजी जारी रखते हुए 5 चौके और 4 छक्के की मदद से 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का रहा और 59 रन बनाकर नाबाद रहे.

भारत ने मंगलवार को बाराबती स्टेडियम में जारी पहले टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 176 रन का टारगेट दिया. हार्दिक पंड्या 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके बाद वह लंबे वक्त तक क्रिकेट मैदान से दूर रहे. कुछ हफ्ते रिकवरी के बाद पंड्या ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला. पंड्या ने सीरीज के पहले ही मैच में खुद की फिटनेस को साबित किया है.