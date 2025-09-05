पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों पर भारत का 1 बंदा ही काफी है, रिकार्ड्स देखकर ही पाक की बढ़ जाएगी टेंशन

Hardik Pandya Most Wicket vs Pakistan in T20I Asia Cup 2025: इस बार एशिया कप 2025, 9 से 28 सितंबर तक UAE में होने वाला है. इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं और उनका पहला मैच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. अगर किस्मत ने साथ दिया, तो भारत-पाकिस्तान तीन बार एशिया कप में आमने-सामने हो सकते हैं.”

विश्व क्रिकेट के खतरनाक ऑलराउंडरों में शुमार हार्दिक पंड्या आगामी एशिया कप 2025 के लिए खुद को पूरी तरह तौयार कर रहे होंगे ऐसे में वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान टीम की चिंता बढ़ा रहे है क्योंकि मौजूदा भारतीय टीम में वो पाक के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं जिसकी वजह से वो भारतीय टीम के लिए एक अहम किरदार साबित होंगे.

हार्दिक पंड्या का टी20 करियर

हार्दिक ने अब तक भारत के लिए 114 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 27.87 की औसत से 1812 रन बनाए और 5 अर्धशतक जमाए. गेंदबाजी में भी वे कारगर साबित हुए हैं और 94 विकेट अपने नाम किए हैं. हार्दिक पंड्या इंटरनेशनल क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वापसी करने जा रहे हैं. वो इसके बाद से वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय मैच में नहीं खेले. अब 9 सितंबर को यूएई के खिलाफ वो मैदान पर उतरेंगे.

पाकिस्तान के खिलाफ T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

हार्दिक - 13 विकेट

भुवनेश्वर कुमार - 11 विकेट

अर्शदीप सिंह - 7 विकेट

इरफान पठान - 6 विकेट

जसप्रीत बुमराह - 5 विकेट

कभी रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया का भविष्य का टी20 कप्तान माने जाने वाले हार्दिक इस बार केवल बतौर खिलाड़ी टीम में चुने गए हैं. मौजूदा एशिया कप में सूर्यकुमार यादव टी20 टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं, जबकि शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है.

वनडे और टेस्ट में हार्दिक पंड्या का प्रदर्शन

वनडे क्रिकेट में हार्दिक 94 मैच खेल चुके हैं. इसमें उन्होंने 32.82 की औसत से 1904 रन बनाए हैं, जिसमें 11 अर्धशतक शामिल हैं. गेंदबाजी में उन्होंने 91 विकेट लिए हैं. टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो हार्दिक ने 11 मुकाबले खेले हैं. 18 पारियों में उन्होंने 31.29 की औसत से 532 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. साथ ही उनके नाम 17 टेस्ट विकेट भी दर्ज हैं.