'6-6-6-6...', अभिषेक शर्मा पर भारी पड़ गए हार्दिक पंड्या, बल्ले से तूफान मचाकर दे दिया तगड़ा झटका

Hardik Pandya Fifty vs Abhishek Sharma Fifty in SMAT: भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने दो महीने बाद कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में शानदार वापसी की, उन्होंने नाबाद 77 रन बनाकर बड़ौदा को मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप C मैच में पंजाब पर सात विकेट से जीत दिलाई. पंड्या की 42 गेंदों में खेली गई पारी (7x4, 4x6) की मदद से बड़ौदा ने पंजाब के 20 ओवर में आठ विकेट पर 222 रन के मुश्किल स्कोर को पार कर लिया, जो भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा की 19 गेंदों में खेली गई 50 रन की पारी पर आधारित था.

पंड्या की तूफानी पारी की मदद से बड़ौदा ने 19.1 ओवर में तीन विकेट पर 224 रन बनाए. 26 सितंबर को दुबई में एशिया कप सुपर फोर मैच में श्रीलंका के खिलाफ खेलने के बाद यह 32 साल के खिलाड़ी का पहला कॉम्पिटिटिव मैच था. तब से वह बाएं हाथ के क्वाड्रिसेप्स में चोट के कारण मैच नहीं खेल पाए थे, और बेंगलुरु में BCCI CoE में ठीक हो रहे हैं, लेकिन इस दिन, उन्होंने खुलकर बैटिंग की और चार ओवर फेंके, जिसमें 52 रन दिए और अनमोलप्रीत सिंह का विकेट लिया.

पंड्या का यह आसान प्रदर्शन नेशनल सिलेक्टर्स के लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाली T20I सीरीज़ के लिए भारत की टीम चुनेंगे. असल में, हार्दिक ने मैच को एक टिपिकल फिनिश दिया, बाएं हाथ के पेसर अश्विनी कुमार पर दो छक्के मारे और फिर तेज गेंदबाज गुरनूर बरार के साथ भी ऐसा ही किया, जिससे बड़ौदा को चार ज़रूरी पॉइंट मिले.

अभी, बड़ौदा टेबल में टॉप पर चल रहे गुजरात (12 पॉइंट्स) और पंजाब (8 पॉइंट्स, लेकिन बड़ौदा के -0.08 के मुकाबले 2.27 का बेहतर नेट रन रेट) से आठ पॉइंट्स पीछे तीसरे नंबर पर है. पंड्या को विष्णु सोलंकी (21 गेंदों पर 41 रन), शाश्वत रावत (18 गेंदों पर 31 रन) और शिवालिक शर्मा का भी साथ मिला, जिन्होंने रिटायर्ड हर्ट होने से पहले 31 गेंदों पर 47 रन बनाए.

इससे पहले, पंजाब ने अभिषेक की तूफानी फिफ्टी, जिसमें पांच चौके और चार छक्के शामिल थे, और अनमोलप्रीत की 32 गेंदों पर उतनी ही तेज 69 रन (7x4, 4x6) की मदद से 200 से ज़्यादा का स्कोर बनाया. बड़ौदा के लिए, इंडिया के अंडर-19 पेसर राज लिम्बानी ने चार ओवर में 36 रन देकर तीन विकेट लिए.