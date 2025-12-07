विज्ञापन
अब गंभीर vs पार्थ जिंदल: गंभीर को गुस्सा क्यों आता है?

गौतम गंभीर अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार को लेकर भी मीडिया और एक्सपर्ट्स पर बरसे. प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उन्होंने खासकर कोलकाता टेस्ट का जिक्र करते हुए कहा रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं गए, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि किसी मीडिया या जर्नल ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि पहला टेस्ट हमने बिना कप्तान के खेला.

  • टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने वनडे सीरीज में जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाराजगी व्यक्त की
  • गंभीर ने आईपीएल के एक मालिक और कुछ मीडिया पर कोचिंग स्प्लिट मामले में अपनी हद में रहने की चेतावनी दी
  • उन्होंने टेस्ट सीरीज में कप्तान शुभमन गिल की इंजरी और उनकी कमी को हार की प्रमुख वजह बताया
वनडे सीरीज में 2-1 से जीत मिलते ही टीम इंडिया के कोच भड़क गए. कोच गौतम प्रेस कॉन्फ़्रेंस में आकर आगबबूला हुए तो मैच के बाद भी गौतम गंभीर और विराट कोहली के मिलन पर भी सबकी पैनी नज़र रही. ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. ट्रोल्स और क्रिकेट फ़ैन्स ने सवाल भी पूछा कि कि क्या गंभीर और विराट के बीच सबकुछ ठीक है? गंभीर ने मीडिया और आईपीएल के एक मालिक पर सीधा निशाना भी साधा.  

‘अपनी हद में रहें'- गंभीर की चेतावनी 

वैसे तो गंभीर राजनेता भी रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ़्रेंस में भी वो भड़कने से पीछे नहीं हटते. गंभीर ने अलग-अलग टीमों के लिए अलग-अलग कोच के मुद्दे पर भड़कते हुए कहा, “ऐसे भी लोगों ने कहा जिनका क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं है. एक आईपीएल के मालिक ने भी लिखा स्प्लिट (split) कोचिंग  बारे में तो ये हैरानी की बात है. उनको अपनी हद (डोमेन) में रहना ज़रूरी है. अगर हम किसी के डोमेन (हद) में नहीं जाते तो उन्हें भी हमारे डोमेन में आने का कोई राइट (हक़) नहीं है.”

टेस्ट सीरीज़ में हार को लेकर भी बरसे गंभीर

कोच गौतम गंभीर दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में हार को लेकर भी मीडिया और एक्सपर्ट्स पर बरसे. प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उन्होंने ख़ासकर कोलकाता टेस्ट का ज़िक्र करते हुए कहा, “रिज़ल्ट्स हमारे फ़ेवर में नहीं गए. लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि किसी मीडिया या जर्नल ने इस बात का ज़िक्र नहीं किया कि पहला टेस्ट हमने बिना कप्तान के खेला. कप्तान ने दोनों इनिंग में बैटिंग नहीं की और फ़र्क था सिर्फ़ 30 रन. क्योंकि मैं मीडिया में आकर सफ़ाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ैक्ट को दुनिया के सामने ये देश के सामने मत दिखाओ.”

गंभीर ने कोलकाता टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल गले की इंजरी की वजह से रिटायर्ड हर्ट होने पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि गिल पहली पारी में 4 रन ही जोड़ सके और दूसरी पारी में बैटिंग नहीं कर सके और भारत ने कोलकाता टेस्ट सिर्फ़ 30 रनों से गंवा दिया और उनके मुताबिक ट्रान्जिशन से गुज़र रही टीम इंडिया के इस पहलू पर किसी ने रोशनी नहीं डाली. 

क्या हुआ था कोलकाता टेस्ट में

कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में भारत सिर्फ़ 62.2 ओवर (189 रन) और दूसरी पारी में सिर्फ़ 35 ओवर में 93 रन बना सके. कोलकाता के टर्निंग ट्रैक पर भारतीय टीम दूसरी पारी में 124 रन नहीं बना सकी. ख़ासकर टीम के बैटिंग ऑर्डर (वाशिंगटन सुंदर नंबर 3 पर उतरे और पूरे मैच में 1 ओवर गेंद डाला) को लेकर कई सवाल उठे. 

गंभीर ने अपने फॉर्म में खेल रहे कप्तान शुभमन गिल की कमी की बात पर ज़ोर दिया और कहा कि गिल की कमी टीम को खल गई जो भारत बनाम दक्षिण अफ़्रीका के पहले टेस्ट के नतीजे की अहम वजह रही. कोच गंभीर की शिकायत ये रही कि ने भड़कते हुए शिकायत की कि मैच के नतीजे को सही परिप्रेक्ष्य (perspective) में नहीं रखा गया.

