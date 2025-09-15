विज्ञापन
IND vs PAK: इंतजार करते रह गए पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारतीय ड्रेसिंग रूम का दरवाजा हो गया बंद, गंभीर के कहने पर हुआ सबकुछ

India and Pakistan clash over handshakes at Asia Cup: मैच से पहले 'बहिष्कार' की बातें भारतीय ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गई थीं, जिसके बाद सूर्यकुमार और अन्य खिलाड़ियों ने गंभीर और सहयोगी स्टाफ के अन्य सदस्यों से अपनी चिंताएं व्यक्त की थी जिसके बाद गौतम गंभीर ने अपने खिलाड़ियों को खास सलाह और निर्देश दिए थे.

  • भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर महत्वपूर्ण जीत हासिल की और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम का नेतृत्व किया
  • सूर्यकुमार और मुख्य कोच गंभीर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का निर्णय लिया जो चर्चा में रहा
  • गंभीर ने खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर कम सक्रिय रहने और केवल खेल पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी
No Handshake With Pakistani Players:  एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान (Asia Cup, IND vs PAK) में भारतीय टीम ने रविवार को विरोधी टीम को पूरी तरह से धूल चटा दी. इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार का पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और विरोधी टीम के बाकी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला चर्चा का विषय बन गया. यहां तक कि जब पाकिस्तानी टीम भारतीय ड्रेसिंग रूम में गई, तो दरवाजे उनके सामने ही बंद कर दिए गए थे. एक रिपोर्ट के अनुसार, हाथ मिलाने से इनकार (No Handshake) करने का विचार मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का था.

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर ने कथित तौर पर भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना किया और साथ ही चिर प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह की बहसबाज़ी से बचने को कहा गया था. बता दें कि मैच से पहले 'बहिष्कार' की बातें भारतीय ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गई थीं, जिसके बाद सूर्यकुमार और अन्य खिलाड़ियों ने गंभीर और सहयोगी स्टाफ के अन्य सदस्यों से अपनी चिंताएं व्यक्त कीं. गंभीर ने कथित तौर पर खिलाड़ियों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने और सिर्फ़ खेल पर ध्यान केंद्रित करने को कहा.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गंभीर ने सभी खिलाड़ियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी थी.  रिपोर्ट में में कहा गया है कि गंभीर ने ही भारतीय खिलाड़ियों को मैच से पहले कहा था कि, "तुम्हारा काम भारत के लिए खेलना है. पहलगाम में जो हुआ उसे मत भूलना. हाथ मत मिलाओ, बातचीत मत करो..बस मैदान पर जाओ, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो और भारत के लिए जीत हासिल करो."

वहीं, मैच के बाद 7 विकेट से जीत के बाद, गंभीर ने ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर भी बात की और कहा, "यह शानदार जीत है.  इस टूर्नामेंट में अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है. यह मैच हमारे लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि हम पहलगाम हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना चाहते थे और उन्होंने जो कुछ भी सहा, उसके लिए भी. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भारतीय सेना को उनके सफल 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं. हम अपने देश को गौरवान्वित और खुश करने की कोशिश करेंगे." (India vs Pakistan Asia Cup match hit by ‘no handshake' controversy)

अप्रैल में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद यह भारत-पाकिस्तान का पहला मुकाबला था. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और 7 विकेट से जीत हासिल की. 

