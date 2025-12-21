VIDEO: गिल को टीम में क्यों नहीं चुना गया? गंभीर से एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने पूछा सवाल, देखें क्या मिला जवाब

बीते शनिवार (20 दिसंबर 2025) को मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कैप्टन सूर्यकुमार यादव की मौजूदगी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया. जहां से युवा बल्लेबाज शुभमन गिल का नाम नदारद देख हर कोई हैरान नजर आया. जिस तरीके से कोच और कप्तान लगातार उनके ऊपर पिछले कुछ मुकाबलों से भरोसा जता रहे थे. उसे देख यही उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें आगामी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में मौका मिल सकता है. मगर जब टीम का ऐलान हुआ तो उनका नाम न देख हर कोई सन्न था.

गंभीर ने भी नहीं दिया कोई जवाब

टीम की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही मुख्य कोच गौतम गंभीर को दिल्ली हवाई अड्डे पर पाया गया. जहां पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और गिल को नहीं चुने जाने के पीछे की वजह जाननी चाही. मगर गंभीर ने उनके सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया. वह सीधे अपनी गाड़ी में बैठे और अपने घर के लिए निकल पड़े.

#WATCH | Indian Men's Cricket Team Head Coach Gautam Gambhir arrives in Delhi



BCCI today announced India's squad for the ICC Men's T20 World Cup 2026. pic.twitter.com/RbqVtaixyR — ANI (@ANI) December 20, 2025

गंभीर का वायरल हो रहा है वीडियो

सोशल मीडिया पर गंभीर का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां मुख्य कोच को हवाई अड्डे से बाहर निकलते और मीडियाकर्मियों के बीच घिरा हुआ देखा जा सकता है. मगर यहां वह बिना कुछ बोले कार में बैठते हैं और गंतव्य के लिए निकल पड़ते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर).

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान को मिल गया भविष्य का 'स्टार' बाबर आजम से भी दो कदम है आगे, बड़े मैच में ठोकता है शतक