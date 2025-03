IND vs NZ: 'मौका देते रहेंगे ताकि...' कोच गौतम गंभीर ने फाइनल से पहले इन दो खिलाड़ियों को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान

Gautam Gambhir Praise Axar Patel and KL Rahul IND vs NZ Final: न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल से पहले, टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir on IND vs NZ FI ने बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल के पीछे का कारण बताया और खुलासा किया कि अक्षर की नंबर पांच की भूमिका उन्हें खुद को साबित करने और दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देती है. भारत 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड (IND vs NZ Champions Trophy 2025 Final) से खेलेगा. भारत अब तक टूर्नामेंट में अपराजित है, और मिशेल सेंटनर की कप्तानी में कीवी टीम बल्ले और गेंद से मजबूत दिख रही है. यह मुकाबला 2000 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का एक शानदार सीक्वल होने का वादा करता है, जिसे न्यूजीलैंड ने जीता था.

मेन इन ब्लू 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल और 2021 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ब्लैककैप्स से हार का बदला लेना चाहेगा. भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान की यात्रा नहीं की और अपने सभी मैच दुबई में खेले, जबकि टूर्नामेंट में अन्य टीमों को लीग चरण और सेमीफाइनल के दौरान अपने मैचों के लिए पाकिस्तान से दुबई और पाकिस्तान से दुबई की यात्रा करनी पड़ी थी. टीमों को अलग-अलग खेल परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण, इसने क्रिकेट जगत में कुछ विवाद पैदा कर दिया है, जिसमें नासिर हुसैन और माइकल एथरटन जैसे पूर्व क्रिकेटरों ने आरोप लगाया है कि शेड्यूलिंग भारत के लिए फायदेमंद है क्योंकि उन्हें यात्रा का समय काफी कम करना पड़ता है, वे केवल एक ही स्थान पर खेलते हैं जहाँ वे परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्होंने दुबई को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम का चयन किया है.

गंभीर ने मंगलवार रात मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने पहले भी कहा है कि हमें परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं. मुझे लगता है कि वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है और यह महत्वपूर्ण है. क्रिकेट इसी तरह खेला जाना चाहिए और हम इसी तरह खेल खेलेंगे. हम इसी तरह खेल खेलना जारी रखेंगे. हम अक्षर की योग्यता और क्षमता को जानते हैं और हम उसे पांचवें नंबर पर मौका देते रहेंगे ताकि वह अच्छा प्रदर्शन करता रहे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने दिखाता रहे."

खिलाड़ियों के चयन के अलावा अक्षर पटेल का पांचवें नंबर पर आना और उन्हें मिली सफलता इस बड़े टूर्नामेंट में चर्चा का विषय रही है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में अक्षर ने 27(30) रन की पारी खेलकर स्थिरता प्रदान की, जिसमें एकमात्र बाउंड्री और इतने ही छक्के शामिल थे. कुल मिलाकर, उन्होंने टूर्नामेंट में अपनी नई भूमिका में अच्छा प्रदर्शन किया है और दो मैचों में 69 रन बनाए हैं. इसके अलावा, गंभीर ने केएल राहुल को क्रम में ऊपर की बजाय छठे नंबर पर भेजने के बारे में स्पष्टता दी. पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, राहुल को क्रम में नीचे भेजने से बल्लेबाजी में और गहराई आती है, जिससे भारत को खेल को अपने तरीके से खेलने का मौका मिलता है.

"आप जानते हैं, क्रिकेट जैसे खेल और टीम के खेल में, संख्याएँ मायने नहीं रखती हैं, बल्लेबाजी की स्थिति मायने नहीं रखती है, यह प्रभाव मायने रखता है. आपको केवल प्लेइंग 11 में खुद को चुनने के बारे में सोचना चाहिए और टीम के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, उसे आपको खुशी-खुशी करना चाहिए और केएल ने ऐसा किया है और केएल ने वास्तव में खुशी-खुशी ऐसा किया है और उन्होंने छठे नंबर पर भी वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है. लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं, मुझे नहीं पता कि वे कब से इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने केएल को छठे नंबर पर क्यों धकेला है," गंभीर ने कहा.

उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि वह हमें और गहराई देते हैं और हम इसी तरह से खेल खेलना चाहते हैं. और मैंने उनसे जो बातचीत की है या सभी से जो बातचीत की है, वह बिल्कुल एक जैसी है. एक टीम खेल में, खासकर क्रिकेट और इस प्रारूप में, हम बल्लेबाजी की स्थिति के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं. हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे प्रभाव पैदा कर सकते हैं और टीम के लिए क्या जरूरी है. हम ऐसा करना जारी रखेंगे."