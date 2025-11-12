विज्ञापन
'मामा और चाचा का रिश्ता तो नहीं है', गौतम गंभीर और हर्षित राणा को लेकर पूर्व KKR खिलाड़ी का चौंकाने वाला बयान

 Manvinder Bisla react on Gautam Gambhir, Harshit Rana: केकेआर के पूर्व खिलाड़ी मनविंदर बिसला  ने भी गंभीर और राणा को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने सुर्खियां बटोर ली है.

'मामा और चाचा का रिश्ता तो नहीं है', गौतम गंभीर और हर्षित राणा को लेकर पूर्व KKR खिलाड़ी का चौंकाने वाला बयान
 Manvinder Bisla Vs Gautam Gambhir, Harshit Rana
  • मनविंदर बिसला ने गौतम गंभीर और हर्षित राणा के संबंध में आलोचकों को समर्थन देने वाले प्रशंसकों की फटकार लगाई है
  • हर्षित राणा का केकेआर से जुड़ाव होने के बावजूद गौतम गंभीर का उनका समर्थन व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित नहीं है
  • हर्षित राणा ने नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था.
 Manvinder Bisla on Gautam Gambhir, Harshit Rana: गौतम गंभीर के बारे में बताया जाता है कि वो हर्षित राणा को ज्यादा समर्थन करते हैं जिसको लेकर राणा की खूब आलोचना होते रहती है. अब केकेआर के पूर्व खिलाड़ी मनविंदर बिसला  ने भी गंभीर और राणा को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने सुर्खियां बटोर ली है. इंडियन क्रिकेट कैनटीन पॉडकास्ट पर बात करते हुए केकेआर के पूर्व खिलाड़ी बिसला ने  हर्षित राणा की आलोचना किए जाने पर बड़ा बयान दिया है और उन लोगों को फटकार लगाई है जो लगातार गंभीर की ओर से राणा को समर्थन दिए जाने की बात करते हैं.

इंडियन क्रिकेट कैनटीन पॉडकास्ट पर बात करते हुए राणा ने कहा, "हर्षित राणा का विरोध करने वाले ज़रूर केकेआर के प्रशंसक नहीं होंगे. मैं सच कह रहा हूं. सब इसे इस तरह से जोड़ रहे हैं कि गौतम का केकेआर बैकग्राउंड है, इसलिए वो हर्षित का समर्थन कर रहे हैं. कोई मामा चाचा का रिश्ता तो नहीं है ना. सबको लगता है कि शायद केकेआर वाला एंगल हो."

हर्षित राणा ने नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था. अबतक हर्षित ने 8 ODI, पांच टी20 और 2 टेस्ट मैचों में कुल 25 विकेट ले चुके हैं.  उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर पर बल्लेबाजी  में भी कमाल किया था. तीसरे वनडे में उन्होंने नाबाद 24 रनों की पारी खेली थी. वहीं दूसरे टी20 मैच में 35 रन की पारी खेल अपनी बैटिंग स्किल्स से फैन्स का दिल जीता था. हर्षित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे.

तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत में इस युवा तेज़ गेंदबाज़ ने अहम भूमिका निभाई और चार विकेट लिए.  हालाकि, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने शानदार बल्लेबाज़ी प्रदर्शन से सुर्खियां बटोर ली. बिस्ला ने कहा कि" हर्षित इन दोनों स्टार बल्लेबाज़ों के सामने फीके पड़ गए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हर्षित की शानदार गेंदबाज़ी के बिना यह जीत मुमकिन नहीं होती."

