'ड्रेसिंग रूम में....' गौतम गंभीर ने कोहली और रोहित को लेकर दिया ऐसा बड़ा बयान, लगा दिए सारे विवाद पर ब्रेक !

Gautam Gambhir react on Rohit Sharma and Virat Kohli: साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में हराने के बाद कोच गौतम गंभीर ने प्रेस से बात करते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है. गंभीर ने दोनों खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे क्लास खिलाड़ी बताया है. गंभीर ने कोहली और रोहित को लेकर कहा, " विराट कोहली और रोहित शर्मा वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं और ड्रेसिंग रूम में उनका अनुभव ज़रूरी है. वे लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं. उम्मीद है कि वे ऐसा ही करते रहेंगे, जो टीम के लिए ODI में ज़रूरी होने वाला है." दरअसल, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गंभीर, कोहली और रोहित के बीच संवाद में कमी है जिसके कारण टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है, लेकिन तीसरे वनडे में मिली जीत के बाद गौतम गंभीर ने कोहली और रोहित को लेकर ऐसी बात कही है जिससे ऐसा लग रहा है कि दोनों खिलाड़ियों ने अपने खेल से आलोचकों को करार जवाब दे दिया है और अब टीम का माहौल ठीक है.

इसके अलावा गंभीर ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर भी बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ODI वर्ल्ड कप में अभी दो साल बाकी हैं. सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज में रहें."

उन्होंने आगे कहा, "यह भी ज़रूरी है कि टीम में आने वाले युवा खिलाड़ी अपने मौकों का फ़ायदा उठाएं, ऋतुराज गायकवाड़ जैसा कोई, जिसने अपनी जगह से हटकर बैटिंग की. वह एक क्वालिटी प्लेयर है, हम सब जानते हैं. हम उसे इस सीरीज़ में मौका देना चाहते थे, क्योंकि वह इंडिया A के साथ जिस तरह के फ़ॉर्म में था. उसने असल में उस मौके को दोनों हाथों से पकड़ा, दूसरे गेम में सेंचुरी बनाई, जब हम प्रेशर में थे, हम 40 रन पर 2 विकेट खो चुके थे और फिर उस तरह की सेंचुरी बनाना एक अच्छी क्वालिटी की निशानी है."