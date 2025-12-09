IND vs SA: सीरीज से पहले मंदिर पहुंचे गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव, तस्वीरें आई सामने

- गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित चार सदस्य कटक के श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे
- सूर्यकुमार ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में प्रवेश करते हुए जय जगन्नाथ का जयघोष किया
- तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी मंदिर में भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक के बाराबती स्टेडियम में होने वाले पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से पूर्व, मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित टीम इंडिया के चार सदस्य मंगलवार को श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की.सूर्यकुमार ने अपनी पत्नी देविषा शेट्टी के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच 12वीं शताब्दी के इस मंदिर में प्रवेश किया. सुरक्षा कर्मियों और पुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रतीक सिंह के साथ मंदिर में प्रवेश करते समय कप्तान ने 'जय जगन्नाथ' का जयघोष किया.
खिलाड़ियों तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी मंदिर में दर्शन किए. एसपी प्रतीक सिंह ने कहा, 'टीम इंडिया के खिलाड़ियों के मंदिर प्रवास के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे. सभी व्यवस्थाएं सुचारू रहीं और खिलाड़ियों ने भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए.'
Coach Gautam Gambhir, captain Suryakumar Yadav and his wife, Tilak Varma, batting coach Shitanshu Kotak, and other support staff visited the Jagannath Temple at Puri, Odisha."#IndianCricket pic.twitter.com/UBoTsLxss0— Dhoniaddict7 (@SirronOfficial) December 9, 2025
सेवायत रबी प्रतिहारी ने खिलाड़ियों के लिए विशेष पूजा की व्यवस्था की और आशीर्वाद स्वरूप दीप प्रज्वलित कर आगामी श्रृंखला में टीम इंडिया की सफलता की कामना की. एसपी ने बताया कि दर्शन के बाद टीम सदस्य वापस भुवनेश्वर लौट गए.
Pre-match_Juga_Darshan— Shibu Tandi (@shibu_tandi) December 9, 2025
Indian players in Puri. Had darshan of Lord Jagannath before the match. India head coach Gautam Gambhir, Suryakumar Yadav, Tilak Verma and Jitesh Sharma visited the temple and sought blessings of Lord Jagannath
Barabati T20 against SA visit Puri Srimandir pic.twitter.com/w4oFDARQjn
टी20 सीरीज का शेड्यूल
9 दिसंबर - कटक
11 दिसंबर - चंडीगढ़
14 दिसंबर - धर्मशाला
17 दिसंबर - लखनऊ
19 दिसंबर - अहमदाबाद
यह भी पढ़ें- धोनी के शेर का धमाका, IPL ऑक्शन से पहले की छक्के-चौकों की बौछार, अकेले टीम को दिलाई जीत
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं