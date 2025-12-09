विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: सीरीज से पहले मंदिर पहुंचे गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव, तस्वीरें आई सामने

मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ टीम के अन्य 4 सदस्यों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की है.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA: सीरीज से पहले मंदिर पहुंचे गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव, तस्वीरें आई सामने
Gautam Gambhir and Suryakumar Yadav
  • गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित चार सदस्य कटक के श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे
  • सूर्यकुमार ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में प्रवेश करते हुए जय जगन्नाथ का जयघोष किया
  • तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी मंदिर में भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक के बाराबती स्टेडियम में होने वाले पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से पूर्व, मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित टीम इंडिया के चार सदस्य मंगलवार को श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की.सूर्यकुमार ने अपनी पत्नी देविषा शेट्टी के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच 12वीं शताब्दी के इस मंदिर में प्रवेश किया. सुरक्षा कर्मियों और पुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रतीक सिंह के साथ मंदिर में प्रवेश करते समय कप्तान ने 'जय जगन्नाथ' का जयघोष किया. 

खिलाड़ियों तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी मंदिर में दर्शन किए. एसपी प्रतीक सिंह ने कहा, 'टीम इंडिया के खिलाड़ियों के मंदिर प्रवास के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे. सभी व्यवस्थाएं सुचारू रहीं और खिलाड़ियों ने भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए.'

सेवायत रबी प्रतिहारी ने खिलाड़ियों के लिए विशेष पूजा की व्यवस्था की और आशीर्वाद स्वरूप दीप प्रज्वलित कर आगामी श्रृंखला में टीम इंडिया की सफलता की कामना की. एसपी ने बताया कि दर्शन के बाद टीम सदस्य वापस भुवनेश्वर लौट गए. 

टी20 सीरीज का शेड्यूल 

9 दिसंबर - कटक  
11 दिसंबर - चंडीगढ़ 
14 दिसंबर - धर्मशाला
17 दिसंबर -  लखनऊ
19 दिसंबर - अहमदाबाद

यह भी पढ़ें- धोनी के शेर का धमाका, IPL ऑक्शन से पहले की छक्के-चौकों की बौछार, अकेले टीम को दिलाई जीत


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Gautam Gambhir, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now