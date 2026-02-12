पाकिस्तान क्रिकेट में नया विवाद, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने PSL ऑक्शन से नाम लिया वापस, ये है वजह

Afghanistan Players Withdraw From PSL Auction: पाकिस्तान क्रिकेट और विवाद कभी अलग नहीं होते हैं. इधर टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकिस्तान का ड्रामा खत्म हुआ है तो उधर एक नए विवाद से जन्म ले लिया. पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें संस्करण से पहले, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने नीलामी से अपना नाम वापस ले लिया है. पीएसएल में पहली बार खिलाड़ियों का ऑक्शन होना रहा है. शुरुआत में एक फ्रेंचाइजी के मालिक ने कंफर्म किया था कि मुजीब उर रहमान, सिद्दीकुल्लाह अटल, मुहम्मद नबी, वकार सलामखेल और फजल हक फारूकी जैसे खिलाड़ियों ने बुधवार को लाहौर में आयोजित नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था.

हालांकि, जब पेशावर ज़ल्मी ने अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को सीधे साइन किए जाने पर हुए विरोध के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया. पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर ने कहा कि अफगानिस्तान के कुछ खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में थे लेकिन किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें नहीं चुना. नसीर ने दावा किया,"नीलामी में अफगानिस्तान के कुछ खिलाड़ी थे, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें नहीं खरीदा."

लेकिन नसीर ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध नीलामी में भी झलके. उन्होंने कहा,"पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बिगड़े संबंधों के चलते ज़ल्मी द्वारा गुरबाज़ को साइन करने के बाद और गुरबाज़ के पीएसएल से हटने के बाद ज़बरदस्त विरोध हुआ. इसलिए, अन्य खिलाड़ियों ने भी विरोध से बचने का बेहतर फैसला लिया."

पिछले साल के अंत से ही दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं, जब पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाने के बहाने अफगानिस्तान के कुछ चुनिंदा इलाकों में हवाई हमले किए थे. इन हमलों में कुछ स्थानीय क्रिकेटरों की भी जान गई थी. कई अफ़गानिस्तानी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सरकार की आलोचना की थी. इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने पीएसएल से बाहर रहने का फैसला लिया था.

