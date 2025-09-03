विज्ञापन
India vs Pakistan: 14 सितंबर को फाइनल है... एशिया कप में किस टीम की होगी जीत? पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज सलीम मलिक की भविष्यवाणी

India vs Pakistan match in Asia Cup: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला होने वाला है. उससे पहले अब पूर्व दिग्गज इस मैच को लेकर भविष्यवाणी करने लगे हैं.

India vs Pakistan: 14 सितंबर को फाइनल है... एशिया कप में किस टीम की होगी जीत? पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज सलीम मलिक की भविष्यवाणी
Saleem Malik Prediction on India vs Pakistan match in Asia Cup
  • सलीम मलिक ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबले में भारतीय टीम को विजेता मानते हुए मजबूत बताया.
  • सलीम मलिक के अनुसार पाकिस्तान को 14 सितंबर के मैच को फाइनल समझकर हर हाल में जीतना होगा और मेहनत करनी होगी
  • पाकिस्तान की टीम इस समय अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही है
Saleem Malik on India vs Pakistan match in Asia Cup: पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी सलीम मलिक ने भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है. बता दें कि एशिया कप में भारत औऱ पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला होगा. इस मैच का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी सलीम मलिक ने  अपने यू-ट्यूब चैनल पर भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर राय दी है और माना है कि भारतीय टीम इस मैच को जीतने की दावेदार है. सलीम मलिक ने कहा कि, टी-20 में भारतीय टीम बेस्ट टीम है और बहुत मजबूत है. उनके हर एक खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं." (Saleem Malik former Pakistan captain on IND vs PAK Match in Asia Cup)

सलीम मलिक ने अपने यू-ट्यूब पर बात करते हुए कहा, "पाकिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ हर हाल में मैच जीतना होगा. 14 सितंबर को फाइनल है यह समझ कर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलना होगा. क्योंकि भारत इस समय मजबूत टीम है और पाकिस्तान को मैच जीतना है तो बहुत मेहनत करनी होगी."

सलीम मलिक ने आगे कहा, "भारत-पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा है. इस समय पाकिस्तान अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है. हमारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं. पाकिस्तान का हर खिलाड़ी डरा हुआ है. अभी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खुद पर भरोसा रखना होगा. भारत इस समय मजबूत टीम है. हमारे खिलाड़ियों में जीत का जज्बा होना चाहिए.

सलीम मलिक ने कहा कि, "पाकिस्तान भले ही खराब खेल रहा है लेकिन यदि भारत से मैच जीतने में सफल रहा तो फिर पुरानी बातें खत्म हो जाएगी. ये समझ लिजिए कि 14 सितंबर को पाकिस्तान का फाइनल है. आप हारेंगे तो बातें होगी लेकिन जीतते हैं तो पुराना बातें खत्म हो जाएगी आप देश के हीरों बन जाएंगे. लेकिन पाकिस्तान को मैच जीतना है तो काफी मेहनत करनी होगी."

एशिया कप में भारत की टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

एशिया कप में पाकिस्तान की टीम 
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम

