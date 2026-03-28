MS Dhoni UPDATE: सीएसके को झटका,  1-2 नहीं बल्कि इतने मैच से बाहर रह सकते हैं धोनी

MS Dhoni: आईपीएल 2026 की शुरुआत शनिवार से होने जा रही है, लेकिन इससे पहले सीएसके के फैंस के लिए बुरी खबर है. दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण शुरुआती 2 हफ्तों तक खेलना मुश्किल होगा. फ्रेंचाइजी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि माही फिलहाल रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं, जिसके चलते उनके आईपीएल 2026 के शुरुआती 2 हफ्तों तक नहीं खेलने की आशंका है. इसके साथ ही सीएसके ने धोनी के जल्द फिट होने की कामना की है.चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, "महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। इसके चलते, उनके आईपीएल 2026 के शुरुआती दो हफ्तों तक न खेल पाने की आशंका है. जल्द ठीक हो जाओ, थाला."

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कितने मैच नहीं खेल पाएंगे धोनी?

अगर धोनी 2 हफ्तों तक आईपीएल से बाहर रहे तो कम से कम तीन मैच नहीं खेल पाएंगे. सीएसके की टीम आईपीएल में अपना पहला मैच 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद दूसरा मैच 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स के साथ खेलने वाली है. वहीं, तीसरा मैच सीएसके 5 अप्रैल को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिलाफ खेलेगी. अगर धोनी 14 दिन तक टीम के साथ नहीं जुड़ पाएं तो इन मैचों का हिस्सा नहीं रहेंगे. बता दें कि इन मैचों के अलावा सीएसके 11 अप्रैल को उसका सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। 14 अप्रैल को इस टीम के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स होगी.

अनुभवी खिलाड़ी धोनी अगर शुरुआती दो हफ्तों तक इस सीजन में नहीं खेलते, तो यह टीम के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. सीएसके ने अब तक 5 आईपीएल खिताब जीते हैं, ये सभी ट्रॉफी धोनी की कप्तानी जीती गई हैं. धोनी की गैरमौजूदगी में शुरुआती कुछ मैचों में टीम के लिए विकेटकीपिंग करने की जिम्मेदारी ज्यादातर सैमसन ही निभाएंगे. सैमसन, जो पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे, उन्हें सीएसके में शामिल किया गया था. यह तब हुआ जब ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली सीएसके टीम ने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन को दूसरी टीमों के साथ अदला-बदली किया था.