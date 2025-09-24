इंग्लैंड ने एशेज के लिया किया 16 सदस्यीय टीम का ऐलान, तीन साल बाद लौटा यह दिग्गज

England Team for Ashes: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली एशेज 2025-26 (Ashes 2025-26) के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है. बेन स्टोक्स कप्तान हैं, जबकि उप कप्तान की जिम्मेदारी हैरी ब्रूक को दी गई. इंग्लैंड की टीम एशेज सीरीज के लिए नवंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी. एशेज के लिए मैथ्यू पॉट्स और विल जैक्स को 16 सदस्यीय टीम में जगह दी गई है. जैक्स फिलहाल उंगली की चोट से जूझ रहे हैं. ईसीबी को भरोसा है कि वह एशेज सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे. जैक्स ने आखिरी बार दिसंबर 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था. वह तीन साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं. जैक्स दाएं के बल्लेबाज होने के साथ साथ स्पिन गेंदबाजी के बेहतर विकल्प हैं.

तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स ने आखिरी बार इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच दिसंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. पॉट्स ने काउंटी सीजन में शानदार प्रदर्शन किया. डरहम के लिए उन्होंने 10 काउंटी चैंपियनशिप मैचों में 28 विकेट लिए हैं. इंग्लैंड की टीम में तेज गेंदबाज मार्क वुड भी हैं. वह बाएं घुटने की चोट से उबरने के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं. शोएब बशीर ने भी इंजरी से रिकवर करते हुए टीम में जगह बना ली.

टीम में अनुभवी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान बेन स्टोक्स के अलावा जो रूट, जैक क्रॉली, बेन डकेट और ओली पोप हैं. इसके अलावा विकेटकीपर जेमी स्मिथ पर भी दारोमदार होगा. मार्क वुड और मैथ्यू पॉट के अलावा इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर भी हैं, जो तेज गेंदबाजी की अगुआई करेंगे. ब्रायडन कार्स, गस एटकिंसन, जोश टंग भी तेज गेंदबाजी को मजबूती देंगे. वहीं, स्पिन गेंदबाजी में शोएब बशीर को जैक्स, रूट और जैकब बेथल से सहयोग मिलेगा. एशेज सीरीज का पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ में, दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से ब्रिसबेन में, तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में, चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में और पांचवां टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा. एशेज सीरीज 2025-26 के लिए इंग्लैंड टीम इस प्रकार हैं:

बेन स्टोक्स (कप्तान), हैरी ब्रुक (उप-कप्तान), जैक क्रॉली, जो रूट, जैकब बेथेल, ओली पोप, बेन डकेट, गस एटकिंसन, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर, ब्रायडन कार्स, मैथ्यू पॉट्स, जोश टंग, मार्क वुड