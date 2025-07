टीम इंडिया को झटके पे झटका, आकाश दीप के मैच के बाद यह ऑलराउंडर हुआ सीरीज से बाहर

Nitish Reddy is ruled out of the series: टीम इंडिया एक तरफ बुधवार से मैनचेस्टर में खेले जाने वाले बहुत ही अहम चौथे टेस्ट की ओर बढ़ रही, तो उससे पहले ही रविवार को उसे दो बड़े झटके लगे. करोड़ों भारतीय फैंस आकाश दीप (Aakash Deep) के बाहर होने की खबर से उबर भी नहीं पाए थे कि रात को एक और बुरी खबर आई जब ऑलराउंडर नितीश रेड्डी (Nitish Reddey) भी चौथे टेस्ट से बाहर हो गए. सूत्रों ने साफ कर दिया है कि नितीश रेड्डी घुटने की चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. निश्चित तौर पर इन दोनों ही खिलाड़ियों को चौथे टेस्ट सा बाहर होना भारत के लिए बड़ा नुकसान है. इसका असर भारतीय XI के संयोजन पर भी पड़ेगा. और अब देखने की बात होगी कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान गिल (Shubman Gill) इस संकट से कैसे उबरते हैं.

Photo Credit: X/@mufaddal_vohra

ट्रेनिंग के दौरान लगी चोट

सूत्रों के अनुसार नितीश रेड्डी रविवार को जिम ट्रेनिंग क ेदौरान अपना घुटना चोटिल करा बैठे. इसके बाद उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया. और रिपोर्ट साफ हुआ कि उनका लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो गया है. जानकारी के अनुसार नितीश के घुटने में गंभीर चोट है. और इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि यह ऑलराउंडर मैनचेस्टर और ओवल में खेले जाने वाले आखिरी दोनों टेस्ट खेल पाएगा. नितीश रविवार को मैनचेस्टर युनाइटेड खिलाड़ियों से मुलकात करने वाली टीम इंडिया के दल के साथ नहीं थे. बहरहाल, पहले रविवार को आकाश दीप और अब नितीश रेड्डी की चोट ने प्रबंधन के साथ-साथ फैंस को चौथे टेस्ट से पहले जोर का झटका दिया है. बहरहाल, प्रबंधन ने आकाश दीप की जगह पहले से ही हरियाणवी मीडियम पेसर अंशुल कंबोज को बैक-अप खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किया है. कांबोज जल्द ही टीम के साथ जुड़ेंगे.

कुछ ऐसा प्रदर्शन रहा नितीश का

नितीश रेड्डी तीन में से दो मैचों में इलेवन का हिस्सा रहे. इन मैचों में रेड्डी ने 4 पारियों में 15 के औसत से 52 रन बनाए. इसमें उनका बेस्ट स्कोर 30 रहा, तो वहीं गेंदबाजी में उन्होंने फेंके 28 ओवरों में 3 विकेट चटकाए. रेड्डी ने दो मैचों में अपनी क्षमता से टीम में संतुलन को और वजनदार बनाया था. जाहिर है कि उनके हटने से यह वजन कम होगा. और प्रबंधन इसका क्या रास्ता निकलता है, यह देखने वाली बात होगी.