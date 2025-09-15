विज्ञापन
Duleep Trophy: RCB कैप्टन रजत पाटीदार की कैबिनेट में सजेगी एक और ट्रॉफी, 11 साल बाद चैंपियन बनी टीम

Central Zone Won Duleep Trophy After 11 Years: सेंट्रल जोन ने कुछ उतार-चढ़ाव भरे क्षणों से उबरते हुए सोमवार को साउथ जोन को छह विकेट से हराकर 11 साल के अंतराल के बाद दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.

Central Zone 2025 Duleep Trophy champions: सेंट्रल जोन ने कुछ उतार-चढ़ाव भरे क्षणों से उबरते हुए सोमवार को साउथ जोन को छह विकेट से हराकर 11 साल के अंतराल के बाद दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. सेंट्रल जोन के सामने 65 रन का मामूनी लक्ष्य था लेकिन साउथ जोन के गेंदबाजों ने उनके बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली. लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था और ऐसे में सेंट्रल जोन को उसे हासिल करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई. 

अक्षय वाडकर (नाबाद 19 रन, 52 गेंद) और पहली पारी के शतकवीर यश राठौड़ (नाबाद 13 रन, 16 गेंद) तब क्रीज पर थे, जब सेंट्रल जोन ने 20.3 ओवर में चार विकेट पर 66 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया और दलीप ट्रॉफी में अपना सातवां खिताब जीता. बाएं हाथ के स्पिनर अंकित शर्मा ने दानिश मालेवार (05) को आउट किया. उनकी गेंद तेजी से घूमी और बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर मोहम्मद अजहरुद्दीन के पास पहुंची. बाद में उन्होंने सेंट्रल जोन के कप्तान रजत पाटीदार का विकेट भी लिया, जो जल्दबाजी में स्लॉग स्वीप खेलने के चक्कर में मिड-ऑन पर एमडी निधिश के हाथों कैच आउट हो गए. 

रविवार को भारत ए टीम में शामिल किए गए तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने शुभम शर्मा और सारांश जैन (जिन्हें बाद में सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया) के विकेट चटकाए. मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी राठौड़ और वाडकर ने इसके बाद सेंट्रल जोन को लक्ष्य तक पहुंचाया. पाटीदार का कप्तान के रूप में यह इस साल का दूसरा खिताब है. इससे पहले उन्होंने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत दिलाई थी और वह इससे काफी खुश हैं.

उन्होंने मैच के बाद,"हर कप्तान को ट्रॉफ़ी जीतना पसंद होता है. हमारे खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त जज्बा दिखाया और मैं इससे बहुत खुश हूं." साउथ जोन के कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा कि दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचना उनके लिए लंबे घरेलू सत्र में प्रेरणा का काम करेगा, जो अब 15 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी चरण में प्रवेश करेगा. उन्होंने कहा,"आगे घरेलू सत्र काफी लंबा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें यहां मिले अनुभव का फायदा मिलेगा."

बता दें, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ जोन पहली पारी में सिर्फ 149 रन बना पाई. सेंट्रल जोन की तरफ से पहली पारी में कुमार कार्तिकेय ने 4 तो सारांश जैन ने 5 विकेट झटके. इसके जवाब में  सेंट्रल जोन ने पहली पारी में 511 रन बनाए.

यश राठौड़ ने दोहरे शतक से चूक गए और 194 रन बनाए. उनके अलावा कप्तान रजत पाटीदार ने भी पहली पारी में 101 रन बनाए. इसके जवाब में साउथ जोन ने दूसरी पारी में 426 रन बनाए. कुमार कार्तिकेय ने दूसरी पारी में भी गेंद से अपना जलवा दिखाया. उन्होंने 4 विकेट लिए. जबकि सारांश जैन ने 3 विकेट झटके.

