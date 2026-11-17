पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का मानना है कि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपनी क्रिकेट प्रतिभा से कहीं बड़ा ब्रांड बन चुके हैं और आधुनिक क्रिकेट की चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें मजबूत सहयोग और मार्गदर्शन की जरूरत होगी. कार्तिक ने कहा कि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी असाधारण प्रतिभा के धनी हैं और उनकी क्षमता उन्हें महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की याद दिलाती है, वैभव इस साल की शुरुआत में भारत के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने थे.

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कार्तिक ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘आजकल मैं जहां भी जाता हूं, लोग वैभव के बारे में ही पूछते हैं. यह वाकई दिलचस्प है. जब मैं 14 साल का था, तब इस बात की चिंता करता था कि गणित का होमवर्क कैसे पूरा करूं और आज यह बच्चा पूरी दुनिया में छाया हुआ है.' उन्होंने कहा, ‘इस तरह की प्रतिभा बार-बार देखने को नहीं मिलती. मेरी नजर में प्रतिभा के मामले में वैभव की जितनी चर्चा हो रही है, वैसी ही चर्चा पहले इसी देश के सचिन तेंदुलकर की होती थी. सचिन इस खेल के महानतम खिलाड़ियों में शामिल हैं. मुझे लगता है कि वैभव भी उसी तरह की प्रतिभा रखते हैं.'

कार्तिक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी प्रतिभा को निखारने और आगे बढ़ने के लिए वैभव को मजबूत सहयोग तंत्र की जरूरत होगी, क्योंकि आज के दौर में क्रिकेट की चुनौतियां दो दशक पहले की तुलना में काफी बदल गई हैं. उन्होंने कहा, ‘हम सभी को वैभव के बारे में कुछ भी कहते समय सावधानी बरतनी चाहिए. उसे एक क्रिकेटर के रूप में आगे बढ़ने और सीखने का पूरा अवसर देना चाहिए, क्योंकि आज का दबाव 20 साल पहले के दबाव से बिल्कुल अलग है.' कार्तिक ने कहा, ‘वैभव असाधारण प्रतिभा के धनी हैं. 14-15 साल की उम्र में ऐसी प्रतिभा को रोका नहीं जा सकता. वह इतने प्रतिभाशाली हैं कि टी20 जैसे प्रारूप में भी अपनी जगह बना रहे हैं, जहां खेलना बेहद चुनौतीपूर्ण है. ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनके आस-पास सहयोग और मार्गदर्शन देने वाली एक मजबूत टीम मौजूद हो.'

