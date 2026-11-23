पिछले कुछ एक-दो साल में टेस्ट टीम इंडिया में भारतीय विकेटकीपरों के बीच जोरदार रेस में हुआ यह है कि अब विकेटकीपर बतौर बल्लेबाज XI का हिस्सा बन गए हैं. और ध्रुव जुरेल का बतौर बल्लेबाज XI का हिस्सा बनना बताने के लिए काफी है कि टीम इंडिया का स्तर कहां पहुंच गया है. ध्रुव जुरेल ने लगातार मौके पर रन बनाए हैं. खत्म हुए वेलिंगटन टेस्ट में भी ध्रुव ने 79 गेंदों पर 7 चौकों और 1 छक्के से 78 रन की पारी खेली. और ध्रुव ने बताया कि हालिया सालों में टीम इंडिया में उन्हें पैर जमाने में ऋषभ पंत से खासी मदद मिली, जिन्हें वह अपना मेन्टॉर मानते हैं.

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'मेरी बैटिंग का आधार हालात के हिसाब से ढालना'

रविवार को दिन का खेल खत्म होने के बाद जुरेल ने कहा, 'ऋषभ वाकई असाधारण हैं. मैं अक्सर उनसे उनके माइंडसेट के बारे में पूछता रहता हूं. जब हमें लगता है कि वह सामान्य तरीके से खेलेंगे, तभी वह आगे बढ़कर शॉट खेलते हैं. एक मेन्टॉर के तौर पर मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं.' कोलंबो में खेले गए पिछले टेस्ट में शतक लगाने के बाद इस युवा विकेटकीपर ने यहां 79 गेंदों पर 78 रन की आक्रामक पारी खेली. इससे पता चलता है कि वह मैच की अलग-अलग स्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने में कितने माहिर होते जा रहे हैं. जुरेल ने बताया कि उनकी बल्लेबाजी का मुख्य आधार 'परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना' है टीम की जरूरत के हिसाब से ही वह अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं.

'किसी भी भूमिका में योगदान के लिए तैयार'

उन्होंने कहा, 'मैं मैच की स्थिति के अनुसार खेलता हूं. जब आप परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है. यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं.' 24 वर्षीय जुरेल ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह किसी भी भूमिका में योगदान देने के लिए तैयार हैं. उन्होंने साफ किया कि भारत के लिए खेलने का मतलब ही यह है कि आप कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए हमेशा तैयार रहें.



'न्यूजीलैंड में पिच से ज्यादा मौसम अहम'

मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, 'जब आप देश के लिए खेल रहे हों, तो आप यह नहीं कह सकते कि आप तैयार नहीं हैं. अगर आप मुझे एक गेंदबाज के तौर पर भी खिलाएंगे, तो भी मैं तैयार हूं. जुरेल ने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि यहां टेस्ट मैच की दिशा तय करने में पिच से ज्यादा मौसम की भूमिका होती है. उन्होंने कहा,'न्यूज़ीलैंड में विकेट से ज़्यादा अहमियत मौसम की होती है. इंडिया A के साथ यहां कुछ समय बिताने के बाद मैंने यही देखा है.'