न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी की. केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 165 रन की अहम साझेदारी करने वाले पडिक्कल शतक का मौका चूक गए और 80 रन के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन उनकी पारी ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है. दिन का खेल समाप्त होने के बाद देवदत्त पडिक्कल ने कहा, 'रन बनाना हमेशा अच्छा होता है. केएल और मैंने दिन में टीम के लिए जरूरी मजबूत शुरुआत की. हमने विपक्षी टीम को मैच में वापस नहीं आने दिया. मुझे लगता है कि अगर वे शुरुआत में कुछ विकेट ले लेते, तो यह हमें मुश्किल में डाल देता. हमारे बीच बातचीत उस पार्टनरशिप को बनाने और बड़ी करने पर हो रही थी. एक बार ऐसा कर लेने पर हमने उन पर दबाव डाला.'

पडिक्कल ने कहा, 'बेसिन रिजर्व एक शानदार ग्राउंड है. यह न्यूजीलैंड में मेरा पहला मौका है. मुझे यहां आकर बहुत मजा आया और यह क्रिकेट खेलने के लिए एक शानदार जगह है. उम्मीद है कि हम अच्छा क्रिकेट खेलना जारी रख पाएंगे और जीत हासिल कर पाएंगे. हमें विकेट पर बहुत घास और मूवमेंट की उम्मीद थी. ऐसा नहीं हुआ. यह हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा फ्लैट रहा है. यह जरूरी है कि आप अपने सामने मौजूद कंडीशंस का सम्मान करें. बड़ा स्कोर बनाना हमारे लिए जरूरी था. ड्रेसिंग रूम में भी यही बात हो रही थी. हर कोई सच में कॉन्फिडेंट है. इस टेस्ट मैच में आने से पहले सभी ने बहुत तैयारी की थी और यह दिख रहा है.'

युवा बल्लेबाज ने कहा. 'हम अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं. यह जरूरी है कि हम अपनी बढ़त को जितना हो सके उतना बढ़ाएं ताकि हम उन पर ज्यादा दबाव डाल सकें.'

तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय भारत ने 4 विकेट पर 486 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 118 रन की कर ली है. ऋषभ पंत 55 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. वहीं, उनके साथ अंशुल कंबोज हैं, जिन्होंने अपना खाता नहीं खोला है. भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 85, केएल राहुल ने 136, देवदत्त पडिक्कल ने 80 और शुभमन गिल ने 98 रन की पारी खेली.

इससे पहले, न्यूजीलैंड ने हेनरी निकोलस के नाबाद 175 और ग्लेन फिलिप्स के 118 रन की बदौलत पहली पारी में 368 रन बनाए थे.

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