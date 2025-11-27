विज्ञापन
WPL Auction 2026: ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी बनने के बाद दीप्ति शर्मा का पहला रिएक्शन आया सामने

Deepti Sharma Reaction After Bid by UP Warriors WPL Auction 2026: दीप्ती शर्मा WPL इतिहास की दूसरी सबसे महंगी बन गई हैं, यूपी वारियर्स ने उन्हें 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा है.

Deepti Sharma Reaction After Bid by UP Warriors WPL Auction 2026: गुरुवार को WPL ऑक्शन में उम्मीद के मुताबिक दीप्ति शर्मा को बड़ी रकम मिली, UP वॉरियर्स ने इंडिया की इस ऑल-राउंडर के लिए राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया और उन्हें 3.20 करोड़ रुपये में खरीदा. दीप्ति शर्मा ने कहा, "वापस से ये मौका मिला है और मई यूपी से ही आती हूं, यूपी वारियर्स के लिए खेलना और जितने भी फैंस हैं मई उनके लिए ये ट्रॉफी जीतना चाहती हूं. यूपी वारियर्स को इस बार ट्रॉफी जीतना है और कोशिश रहेगी अच्छा क्रिकेट खेले."

WPL इतिहास  सबसे महंगे खिलाड़ी

  • स्मृति मंधाना – ₹3.40 करोड़ (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)

स्मृति मंधाना WPL के इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं, उन्हें 2023 में ₹3.40 करोड़ में साइन किया गया, RCB को 2024 का टाइटल दिलाया, और 2026 के लिए भी रिटेन रहेंगी.

  • एश्ले गार्डनर (AUS) - Rs 3.2 करोड़ - गुजरात जायंट्स ने खरीदा (2023)
  • दीप्ति शर्मा (भारत)- 3.20 करोड़   में UP वॉरियर्स (2025)- UP वॉरियर्स ने RTM के तहत 3.20 cr में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. दीप्ति शर्मा  डब्ल्यूपीएल  इतिहास की दूसरी सबसे महंगी भारतीय भारतीय खिलाड़ी बनीं हैं. 
  • नेट साइवर-ब्रंट इंग्लैंड ₹3.20 करोड़ मुंबई इंडियंस WPL 2023

WPL ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी

  • 3.4 करोड़ - स्मृति मंधाना - RCB, 2023
  • 3.2 करोड़ - दीप्ति शर्मा - UPW, 2025
  • 2.6 करोड़ - दीप्ति शर्मा - UPW, 2023
  • 2.2 करोड़ - जेमिमा रोड्रिग्स - DC, 2023
  • 2.0 करोड़ - शैफाली वर्मा - DC, 2023
  • 2.0 करोड़ - काश्वी गौतम - GG, 2024
